Colectivos riojanos reivindicarán un tren "social y ciudadano" para vertebrar territorio frente a "proyectos faraónicos"

Así lo han señalado este viernes Ángel Pérez, de la Plataforma, y Rafael Fernández, de Ecologistas, quienes han dado cuenta en rueda de prensa de losa actos que se van a desarrollar en la comunidad a lo largo de la próxima semana dentro de la campaña nacional 'Por un tren que vertebre el territorio'.

Las actividades comenzarán el lunes 18, con una mesa redonda sobre 'El futuro del ferrocarril en La Rioja', una cita que será a las 19,30 horas en el Ateneo Riojano, y que contará, además de con los dos asistentes a la rueda de prensa, con el director general de Infraestructuras del Gobierno regional, Vicente Urquía.

Para el miércoles 20 de octubre se ha programado un paseo ciclista 'Reivindicación de tren+bici', que partirá a las 19,30 horas desde la Plaza del Mercado e irá a la estación del ferrocarril de Logroño.

Y el sábado 23, se reivindicará "un tren sostenible" en La Rioja, con un viaje en tren desde Logroño a Haro y a la inversa, con una concentración a las 13,30 horas en el Ayuntamiento jarrero, en la que se leerá un manifiesto. La movilización concluirá el 24 de octubre, con una manifestación nacional que se celebrará en Madrid.

En el manifiesto, entre otros aspectos, como ha detallado Fernández, se pondrá de relieve que "en 1987 nace el I Plan de Transporte Ferroviario en España, que margina a La Rioja", lo que provocó un "gran movimiento social". "Han pasado más de 30 años, y ha habido movimientos en espiral en el tema, pero la conclusión es que no se ha pasado de los proyectos", ha criticado.

Y si bien ha reconocido que "ha habido actuaciones puntuales", ha lamentado que éstas hayan sido "proyectos megalómanos" como el soterramiento en Logroño o todo lo relacionado con la Alta Velocidad Logroño-Miranda, "proyecto costoso, sin respaldo presupuestario y que no vertebra el territorio".

"Mientras -ha subrayado- el servicio se va deteriorando, lo que, además, hace perder competitividad a la región". Por eso, en el manifiesto reclaman tres actuaciones que, a su juicio, "se podrían realizar a muy corto plazo".

Comenzando, ha dicho, "por la duplicación del actual servicio diario y directo de ida y vuelta entre Logroño y Madrid, con dos servicios para ir y volver, como tienen en Pamplona".

También reclaman "trenes lanzadera a Zaragoza, que permitan enlazar con un elevado número de trenes de Alta Velocidad que cubren la línea Barcelona-Madrid-Andalucía", así como "la mejora de la comunicación con Miranda de Ebro para poder enlazar con los trenes que comunican con el País Vasco y Galicia".

Como tercera petición, proponen "el fomento del transporte de mercancías por ferrocarril que dé servicio a la industria riojana y aprovechando la Estación de El Sequero en Arrúbal". Además, se plantea "el abandono de soluciones tipo AVE, con velocidades por encima de los 200 kilómetros por hora".

"Se trata -ha dicho el representante de Ecologistas en Acción- de apostar por trazados con velocidades en el entorno de los 150 kilómetros por hora, menos costosos e impactantes y compatibles con el tráfico de mercancías y con paradas en los principales núcleos de población del Valle del Ebro".

En esta opinión ha ahondado Ángel Pérez, quien ha afirmado que "no queremos proyectos faraónicos y megalómanos que no sirven más que para entretener al personal", lo que no quiere decir "que estemos en contra del tren, sino que estamos a favor de un tren social, ciudadano, que pare en nuestras ciudades y que dé servicio a las personas, no un tren elitista que pase sin parar".

Por eso, ha abogado por "el arreglo de la estructura del trazado actual entre Logroño y Miranda, por Cenicero y por Haro, dando vida a las estaciones ahora paradas, y en las que el servicio se va deteriorando, con taquillas cerradas y sin personal". "El futuro debe pasar por el tren, pero por un tren más ecologista", ha finalizado.