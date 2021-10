El alcalde de Badajoz considera los presupuestos una "falta de respeto" tras "muchos años" de promesas incumplidas

Así, ha criticado la supresión o retrasos en proyectos "absolutamente fundamentales" para la provincia y que, por tanto, afectan a la ciudad, además de otros compromisos para la ciudad que el Gobierno "no termina de cumplir", y que le dejan "no ya con la pena sino con la indignación, incluso con la rabia".

A preguntas de los periodistas sobre las cuentas del Gobierno de Pedro Sánchez, Gragera se ha preguntado también por qué "de manera continuada y recurrente en el tiempo" no se da respuesta a las "necesidades" y a sus propios anuncios.

Así, ha continuado, ahora se hablará de partidas "inespecíficas" o de programas generales en los que incluir partidas para las obras concretas de la ciudad, pero "lo cierto y verdad" es que a día de hoy "no hay absolutamente nada de eso".

Por ello, considera que es "una falta de respeto" a la ciudad, como también le parece que no se debe permanecer "callados ni en silencio", sino "reivindicar" que no entienden el motivo de este "desprecio a la ciudad" y de esta "política de inacción y de absoluto abandono a la que nos tiene sometidos".

Al margen de criterios económicos y valoraciones "más políticas", para Gragera "esto lo que tiene es todos los visos de ser un castigo a una región y a una ciudad por el mero hecho de no reivindicar, o de no ser clave a la hora de conformar determinados tipos de gobierno", algo que ve "injustísimo", y que "lo único que provoca es mayor desigualdad, mayor rechazo, mayor desconexión" de los ciudadanos con su país y con su Gobierno.

Sobre el Ejecutivo central, ha expuesto que lo que hace es "una vez más" con estos PGE es "favorecer a aquellos que chantajean una y otra vez al Estado de Derecho y a nuestro país", algo que "merece una reflexión".

"Merece el que desde aquí ya alcemos definitivamente la voz para que esto se acabe y se termine porque no debemos estar sometidos al chantaje de los mismos", ha agregado.

PARTIDAS QUE ECHA EN FALTA

En relación a las partidas para la ciudad que echa "en falta" el alcalde de Badajoz, ha citado una inversión "real" en la autovía a Cáceres, un "mínimo interés" en desdoblar la carretera de Sevilla, o "un mínimo de al menos pintar y proyectar ya" el enlace de la futura Ronda Sur con la A-5 que es el inicio de la autovía de Granada, así como la segunda rotonda de Cerro Gordo que "la han prometido durante mucho tiempo".

También echa en falta que se avance en el proyecto de la Avenida Ricardo Carapeto, en relación al cual ha insistido en que llevan dos años diciendo que se va a hacer aunque ha sido el ayuntamiento el que ha tenido que mandar y redactar ese nuevo proyecto "para que sea una realidad y que ellos lo adapten y lo hagan suyo", pese a lo cual no ve "ni siquiera una piedra puesta, ni siquiera un avance en ese sentido".

Se ha referido igualmente a que se avance y se mejoren las conexiones tanto de la ciudad como las estratégicas para la misma, como las conexiones ferroviarias entre Mérida y Ciudad Real a través de Puertollano y en la que "no hay ni un solo avance, al menos en la parte extremeña".

"Echo en falta, insisto, muchas inversiones que son absolutamente fundamentales para que la ciudad de Badajoz pueda competir en igualdad de condiciones con el resto de España", ha resumido, para remarcar que "parece ser" que el Gobierno no se da cuenta de que "este desequilibrio territorial lo que redunda al final es en ese tipo de agravios de peleas, de desafección que al final afectan también a territorios que no plantean nunca cuestiones territoriales y que nos mantenemos callados, esto es lo que no puede ser".

Para Gragera, la ciudad de Badajoz "no puede ser una isla en el entorno de España" ni estar mejor conectada con un país extranjero como Portugal que con el resto de su propio país, y el problema es que no ve "ni voluntad política, ni voluntad real, ni por supuesto la ejecución o la plasmación material ni tan siquiera de los proyectos para ir avanzando", de manera tal que "suponen un palo enorme" para la localidad y la región.

En este punto, ha reconocido que no entiende que "no se alce la voz" desde otras administraciones para reivindicar la convergencia con el resto del país, y ha defendido que eso es lo que se tiene que hacer desde las instituciones extremeñas, "defender los intereses de los extremeños por encima de cualquier sigla y por encima de cualquier planteamiento ideológico", al tratarse de "una cuestión de justicia material para un territorio que está sistemáticamente olvidado por parte del Gobierno de España".

"Ya está bien, ya son muchos años, ha habido muchas promesas", ha concluido el primer edil, que se muestra "indignado y preocupado por esta deriva" que "provoca que esta tierra jamás", de continuar así, "vaya a poder converger y vaya a poder competir en igualdad de condiciones con el resto del país".

El alcalde de Badajoz ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, con motivo de la presentación de la campaña solidaria 'Recicla vidrio por ellas' para fomentar el reciclaje y la prevención del cáncer de mama.