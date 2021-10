Ribó, Marco i Barcala, els alcaldes valencians que més van cobrar en 2020

Així s'extrau de les dades de percepcions dels càrrecs electes de les corporacions locals que ha publicat el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, que inclou les dades de retribucions de 505 alcaldes dels 542 municipis de la Comunitat. 37 no han remès les seues dades.

Completen el 'top 10' de municipis amb més sou el primer edil de Vila-real, José Benlloch (70.365,12); Paterna, Juan Antonio Sagredo (69.154,12); Benidorm, Toni Pérez (67.013,95); Elx, Carlos González (64.965,60); Elda, Rubén Alfaro (60.989,99); la Vila Joiosa, Andrés Verdú (59.539,76) i Benicarló, Xaro Miralles (56.479,78).

L'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester, va cobrar 55.920,34 euros; el de l'el Campello, Juanjo Berenguer, 54.999,90; la de Borriana, Maria Josep Safont, 54.264; el de Sagunt, Darío Moreno, 53.119,08; el de Catarroja, Jesús Monzó, 53.079,6; el de Gandia, José Manuel Prieto, 53.044; el de Dénia, Vicent Grimalt, 52.999,94; el del Pilar de la Horadada, José María Pérez, 52.839; el d'Ibi, Rafael Serralta, 52.523,1 i el de Requena, Mario Sánchez, 52.093,44.

Roger Cerdà (Xàtiva) va percebre 51.097,66; Merche Galí (Almassora), 51.000,04; Isabel Martí (Paiporta), 49.980; Tania Baños (la Vall d'Uixó), 49.527,94; José Manuel Penalva (Crevillent), 49.501,37; Mireia Estepa (Cocentaina), 49.275,84; Conxa García (Picassent), 49.048; Elia Verdevío (Bétera), 49.029,36; Jorge Rodríguez (Ontinyent), 48.971,72 i Jesús Villar (Sant Vicent del Raspeig), 48.835,77.

Els 43 primers alcaldes que més cobren de la Comunitat Valenciana tenen dedicació exclusiva al càrrec. El primer sense dedicació que més diners percep és el d'Alcalà de Xivert, Francisco Juan Mars, amb 45.200 euros. L'alcalde de la Pobla de Vallbona, Josep Vicent Garcia, és el que més cobra dels quals tenen dedicació parcial (42.840).

Els alcaldes que menys cobren són els de municipis xicotets, que no tenen dedicació al càrrec. El que menys diners percep és el de Balones (Juan Tomás Bou), amb 100 euros. Hi ha 95 primers edils que no cobren, entre ells el d'Alcoi, Toni Francés, que no té dedicació. En el portal de l'Ajuntament figura que ha renunciat al sou en 2021 i que en 2020 va percebre les assistències.

Hi ha 37 ajuntaments que no han facilitat les seues dades de retribucions, entre ells els de Oriola, Almoradí, l'Eliana o la Nucia.