El PP reitera sus exigencias a Sánchez y afea "sumisión" al PSdeG: "Las guarderías serán gratis con o sin su apoyo"

Tras las críticas de los socialistas por el elevado número de propuestas del PP que se centran en demandas al Gobierno y el hecho de que solicite financiación para la medida de completar la gratuidad de las guarderías desde el primer hijo, Tellado ha sugerido que, precisamente, "les debería dar que pensar" que sea "necesario" presentar tantas. "Nuestro deber es defender los intereses de Galicia", ha dicho.

También ha advertido que los populares "no se van a callar" ni a "aplaudir" al Gobierno de Pedro Sánchez mientras sus decisiones "perjudican" a Galicia, sus servicios públicos o su industria. "Para eso están ustedes y lo hacen muy bien, aplauden al peor Gobierno que tuvo nunca este país", ha sentenciado, antes de poner en cuestión la apuesta por Galicia de los presupuestos estatales para 2022.

En su intervención, Tellado ha garantizado que, "con apoyo o sin apoyo" del Ejecutivo central -ha apostado por que ocurrirá lo segundo-, Feijóo cumplirá su principal compromiso asumido en este primer Debate sobre el Estado de la Autonomía de esta legislatura y las guarderías serán gratuitas desde el primer hijo a partir del curso que viene.

Y ha anticipado que mantendrán las exigencias en cuestiones como la financiación autonómica o la gestión de los fondos Next Generation, con el fin de impedir que Galicia "sea estafada". Enfrente, ha insistido en que los socialistas gallegos "no se atreven" a defender los intereses de la Comunidad. "¡Qué valientes son!", ha ironizado.

"EL MISMO BLOQUE DE SIEMPRE"

En cuanto al BNG, Tellado le ha afeado que su discurso -plasmado en sus propuestas de resolución- constituya "un alegato anticapitalista y de la autodeterminación". "Les invito a hablar de Galicia", ha trasladado, antes de proclamar que la formación que lidera Ana Pontón pretende importar "el modelo de Junqueras y Otegi".

"Bajaban la cabeza cuando el presidente les pidió que fijasen su posición sobre el independentismo, pero es el mismo Bloque de siempre, aunque con una apariencia más moderna", ha esgrimido, antes de reprobar que su plan económico, acompañado de "una dosis de populismo", sea "la nacionalización masiva" de la industria gallega.

"Estaremos verdaderamente atentos para ver si este BNG practica la moderación que intentó mostrar Pontón en su intervención o sigue siendo el de siempre", ha concluido, aunque previamente el dirigente popular ya se había inclinado por la segunda opción.

REPROCHES HACIA EL PSDEG

Tellado ha arrancado su intervención con un agradecimiento a quienes manifestaron sus condolencias por el fallecimiento repentino del conselleiro Valeriano Martínez, aunque no ha faltado su reproche al PSdeG.

"Agradecemos todas las muestras de respeto", ha recalcado, para añadir que incluso aquellas que provienen "de la falta cortesía de quién no tuvo la generosidad y empatía de retrasar cinco días el debate" porque "no les convenía en su calendario de las primarias".

En su réplica, el socialista Pablo Arangüena volvió a defender la versión del PSdeG: "no" se negó al aplazamiento, no se dio "coincidencia" en las fechas alternativas que se proponían. En todo caso, ha considerado "indigno" que el PP "use la muerte" de un compañero para "sacar rédito político" y ha reclamado a Tellado "disculparse por ello". Sin embargo, este, en su turno final, se ha reafirmado.