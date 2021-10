Rodil (BNG) defiende 40 propuestas para abandonar "la resignación": "No falla Galicia, falla el traje, el gobierno"

En su discurso en la última sesión del Debate sobre el estado de la autonomía, Rodil hizo un alegato a favor de la juventud, que "es futuro" pero que "sobre todo, es presente". Para ello, dijo, es preciso hacer políticas que den "oportunidades" a la primera generación que tiene "peores" perspectivas que sus padres y madres y que tienen "que esconder" los títulos obtenidos para lograr un trabajo sin que parezca que tienen altas "expectativas" salariales.

Rodil, que recordó que ella misma nació en 1989 -después del primer debate del estado de la autonomía- y aprovechó para lamentar que en ninguno de los actos que conmemoran 40 años de la autonomía en el Parlamento ha participado ningún menor de 40 años-, ha proclamado que la covid ha abierto "una nueva era" y se ha preguntado si, en ella, "van a sacar tajada el mismo puñado de empresas" o las mayorías sociales.

Tras ironizar que "solo faltaba" que 40 años después del inicio de la autonomía no hubiese en Galicia más centros de salud o kilómetros de carretera que cuando comenzó la autonomía, ha insistido en si realmente se "está construyendo un país que ofrezca más oportunidades que hace una década".

Los jóvenes de entre 20 y 35 años son "la generación estafada" y, en lugar de un mundo que se "rinde a sus pies", como se les prometió, lo que encuentran es "una fila del paro más larga que la cola del 'Ruta' o del Maycar en hora punta", ha proclamado aludiendo a dos de los locales de ocio nocturno más concurridos de la noche estudiantil compostelana.

MÁS PEQUEÑA

Así, y siguiendo la línea del discurso de su portavoz nacional, Ana Pontón; Rodil ha insistido en que los últimos 12 años han llevado a "un país que se hace más pequeño: en población, en empleo, en industria, en innovación". Pero frente a que se "haga creer que el país no da más de sí", ha señalado, el BNG afirma que hay que "romper con el 'bussiness as usual', con nuevas ideas y herramientas, y levantar el freno" a las políticas populares. "Lo que falla no es el país, sino ustedes", ha aseverado.

Con mención especial y muestra de "cariño" al conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, empleó su "retranca" para comparar la situación de Galicia con lo que ocurre cuando llueve, momento en que aparecen los comentarios de "hace mal tiempo".

Así, y apelando a una expresión popular en Alemania, Olalla Rodil subrayó que "no hay mal tiempo, lo que hay es ropa inadecuada". "No falla el país, lo que falla es el traje, el gobierno, ustedes que, siendo rigurosos, han gobernado 34 de los 40 años", ha aseverado la diputada nacionalista, quien hiló con que el actual marco político estatutario es "dos o tres tallas más pequeñas de lo que necesita este país".

PROPUESTAS

Por ello, propuso la apertura de un debate "sereno, democrático y con altura de miras" para abordar el estatus político de Galicia, "no para restregar la bandera al de al lado", lo cual se plasmó en una de las 40 propuestas presentadas pero que no cuenta con el apoyo de la mayoría parlamentaria.

El BNG propone 40 propuestas para "dejar atrás la resignación, poniendo la riqueza y el talento de Galicia al servicio del país y las mayorías sociales y no en un puñado de multinacionales", en la que Galicia tenga "más poder de decisión, sea más justa socialmente y con más oportunidades".

Las iniciativas registradas apuestan por reclamar las competencias pendientes en el Estatuto y las pactadas en acuerdos parlamentarios, un concierto económico, una ley "clara, audaz y valiente" para "poner fin a las puertas giratorias" y dar "más participación ciudadana" con consultas populares y una nueva ley de medios públicos para elegir la Dirección Xeral por concurso público.

Los nacionalistas también registraron enmiendas para reforzar la atención primaria con 200 millones de euros, un modelo de residencias "público" y una red de proximidad de cuidados, así como guarderías gratis "sí, pero públicas".

ABORTOS EN LA SANIDAD PÚBLICA

Además, el Bloque recoge en sus propuestas dar garantías a la interrupción voluntaria del embarazo en centros públicos (el 77% se hace en clínicas privadas) y pedía un pronunciamiento de la Cámara para "rechazar con claridad y rotundidad" el "discurso del odio de la extrema derecha" que está "detrás de las agresiones que atentan contra la dignidad humana", incluyendo un "cordón sanitario" a pactar con estas fuerzas políticas. "Esa es la única violencia que existe en este país (ahora), la machista, la racista y la homofóbica", ha remarcado.

En el ámbito económico, financiar el ámbito de la ciencia con el 1,5 por ciento del PIB como referencia, impulsar 50.000 puestos de trabajo en distintos ámbitos, incluidos de nueva demanda del mercado laboral, que favorezcan la incorporación de mujeres y jóvenes, y un plan para el sector industrial para crecer al 25 por ciento en 2030.