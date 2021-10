El PP considera "denigrante" la campaña de Vox contra Pumares, pero espera que Foro "no se equivoque"

Así lo ha indicado González a preguntas de los medios durante una rueda de prensa junto a la diputada nacional del PP, Paloma Gázquez, para analizar los Presupuestos Generales del Estado en lo relativo a Asturias.

"Rechazamos esa campaña, cuanto menos de poco estilo. Estamos a favor del debate, del diálogo, no de vallas con un enfoque muy personal, en este caso en Adrián Pumares, que son denigrantes. No se debe hacer. Pumares tiene todo el derecho a equivocarse, aunque esperamos que no se equivoque", ha indicado.

Por su parte, la diputada del PP por Asturias en el Congreso, Paloma Gázquez, ha reiterado que espera que Pumares "no se equivoque y decida fruto de la reflexión, no de la influencia de ese tipo de campañas rechazables".