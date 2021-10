Kiko Rivera, preocupado tras el reencuentro con su madre, Isabel Pantoja: "Tenía muy mal aspecto"

El DJ, Kiko Rivera, ha hablado por primera vez de cómo fue su reencuentro con su madre después de más de un año sin verse y sin hablar. Isabel Pantoja y su hijo, que se encontraban envueltos en una batalla mediática por tema económicos, han aparcado sus diferencias tras la muerte de su abuela, doña Ana.

El hijo de la tonadillera acudió a Cantora, la residencia familiar, para acompañar a su madre después de la pérdida. Allí pudieron hablar por primera vez después de tanto tiempo. El artista ha contado en una entrevista en la revista Lecturas que el reencuentro fue muy emotivo y estuvieron abrazados durante 15 minutos.

Sin embargo, el aspecto de la cantante era mucho peor de lo que él esperaba: “Está muy delgadita, tenía muy mal aspecto físico, pero emocionalmente la vi mucho peor”.

Aunque confiesa que fue un "shock" verla, Kiko Rivera se muestra feliz de la decisión que tomó de acercarse a ella para apoyarle: "Vi a mi madre, no a Isabel Pantoja, lo que siempre le he pedido. Ese abrazo me ha curado, lo que tuviera dentro pasa a ser menos importante. ¡No olvido, pero primero ponte bien!".

Además, este reencuentro parece ser el inicio de una nueva etapa en la relación madre e hijo, ya que el DJ ha vuelto a guardar su número de teléfono y confiesa sentirse emocionado cuando ve el contacto de "mamá" en su móvil.