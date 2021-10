Andreu pide perdón tras percatarse, por la publicación en redes, de que iba en un conche a 156

Según fuentes del Gobierno riojano, a las que ha tenido acceso Europa Press, la presidenta "no conducía ni era un coche oficial"; iba de acompañante en el coche particular de un compañero.

"Ella no se ha saltado el límite de velocidad, no ha infringido la ley pero es verdad que ha sido un error colgar esa foto y no haberse dado cuenta de la velocidad a la que iba", han explicado estas fuentes que han añadido que, cuando se ha percatado, el conductor ha bajado la velocidad.

Andreu había colgado la foto, a primera hora de la mañana, en Instagram para mostrar el hermoso, y rojizo, amanecer que les acompañaba en su viaje con la frase 'esto empieza bien'.

La foto ha sido compartida en esta red, y también en twitter, y, entre ellos, el diputado del Partido Popular Diego Bengoa alertaba: "Ahí tienen a la presidenta del Gobierno de La Rioja circulando a 156 kilómetros hora incumpliendo los límites de velocidad. Espero que la Guardia Civil tome las medidas oportunidas y la sancione. Mal ejemplo el de la presidenta. Luego se ha dado cuenta y lo ha quitado, pero ya era tarde..."

La presidenta, han señalado fuentes del Gobierno, "pide perdón de forma honesta y transparente por la foto que había colgada, y en cuanto se ha dado cuenta del error la ha quitado".

Pide perdón no sólo por la foto sino "porque iba en un coche cuyo conductor se ha saltado el límite de velocidad y no se ha dado cuenta".