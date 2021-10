Lolita Flores da detalles del cumpleaños de su nieto y revela a quién se parece

Lolita Flores está viviendo uno de sus mejores momentos, a pesar del pequeño problema que ha tenido tras sufrir un ataque de ciática, después de haber disfrutado de la boda entre Elena Furiase y Gonzalo Sierra. Recientemente además, ha sido el cumpleaños de su nieto Noah y ha querido contar cómo ha pasado esta fecha tan especial.

La hermana de Rosario ha explicado las complicaciones con las que tuvo que lidiar en la celebración de su nieto: "Me han dicho que no puedo coger peso, llevo una faja puesta para estar derecha y yo llevo muchos años sin parar de trabajar y eso te pasa factura".

Dormir cada día en una cama diferente y comiendo fuera de su horario, según ha relatado, le ha causado ciertos problemas: "Llega un momento en el que tienes que parar, ir al médico, revisarte y hacer todas las pruebas que me tengo que hacer para poder seguir adelante".

Lolita Flores ha destacado la importancia de concienciar a la gente para que vaya al médico: "Aunque todos tengamos miedo, hay que ir al médico que para eso están y no medicarse uno solo porque al final lo que estamos tapando pueden ser cosas más grandes".

Con tal de "subir al nieto ahí arriba" el año que viene, cuando cumpla cuatro años, la artista está pendiente de cuidar al máximo de su salud y descansar. También ha desvelado a quién se parece el pequeño de toda la familia de artistas, algo que no ha dudado ni un momento: "Se parece a mí, tiene muy mala leche".

Y es que, además de bromear sobre el carácter de Noah, Lolita también ha destacado que su nieto comparte toda la descendencia por los genes de Sierra, de Martín Garea, de Furiase y "los genes Flores".

La artista ahora ha colaborado en el acto del Día Mundial de la Osteoporosis y, por ahora, continúa en Tu cara me suena y El hormiguero. En cuanto a proyectos, confirma, "el año que viene Dios dirá": "Seguramente me vaya en diciembre a América, a Miami, Puerto Rico y Santo Domingo, pero primero me tienen que dar el alta de que pueda moverme".

Según confirma, para diciembre "ya estará lista" para poder volver a sus más queridos escenarios a cantar, bailar y "moverse como ella quiere" cuando su espalda le proporcione "libertad de movimiento", tal y como cuenta en su última publicación de Instagram. Hasta entonces, la artista disfruta de sus días en familia.