"No se pueda atacar así a una persona", afirma Ciudadanos sobre los carteles de Vox contra Pumares

"No nos parece en absoluto adecuando, no se puede atacar de forma personal a un diputado, ni a ningún ciudadano asturiano, puedes tener tu ideología o puedes no compartir el criterio, pero lo que no se puede de ninguna manera es atacar así a una persona", ha señalado.

Preguntada por los medios después de mantener una reunión con la presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), María Calvo, Fernández se ha posicionado en contra de la campaña firmada por Vox contra Pumares.

Esta ha incluido el reparto de pegatinas y vallas publicitarias en la vía pública con la cara del secretario general de Foro en las que se le acusa de "vendido" ante la posibilidad de que su voto sea determinante para aprobar una reforma del Estatuto de Autonomía que incluya la oficialidad del asturiano y del gallego-asturiano.

Por otro lado, preguntada por si dentro de su formación existen voces favorables a la oficialidad, Fernández ha indicado que no le consta "para nada". "Siempre hemos llevado en nuestro programa electoral que no queríamos una oficialidad impuesta", ha indicado.

Con todo, se ha mostrado a favor del desarrollo y promoción de esa lengua y, según ha indicado, "en su momento se apoyó la Ley de Uso y Promoción". "Lo que no queremos es que haya obligación, voluntariamente ya se puede usar en las instituciones y se estudia en los colegios", ha explicado para mostrarse en contra de "sentirnos obligados a conocerlo".

"La oficialidad va a suponer obligaciones a los asturianos, independientemente de la ley posterior", ha comentado, para insistir en que internamente no le ha llegado ninguna voz crítica con la postura oficial de su formación sobre la oficialidad de la lengua asturiana y el gallego-asturiano. "Nuestra postura es firme y sin ninguna fisura", ha sentenciado.