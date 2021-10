PGE.-La Comunitat Valenciana rep 118 milions per a impulsar l'economia de les cures i la corresponsabilitat familiar

El projecte de Llei de Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) per a l'exercici 2022 arreplega partides per valor de més de 118 milions d'euros per a impulsar l'economia de les cures i la corresponsabilitat familiar a la Comunitat Valenciana.