Desiré Cordero explica por qué prefiere no hablar de su relación con Mario Casas públicamente

Evita nombrarlo. A Mario Casas. Pero es indudable que se refiere a él. Desde que comenzasen a salir a primeros del pasado verano, cada momento o fotografía que una a Desiré Cordero con el actor se convierte en parte del papel couché. Quizá por eso suele evitar hablar de su vida privada, aunque está tan embriagada de los primeros compases de la relación que al final algo se le ha escapado.

La modelo y Miss España 2014, como embajadora de Pronovias en la Bridal Week de Barcelona, ha hablado de su futuro. Al principio se le ha preguntado por la posibilidad de que algunos de los vestidos blancos que se presentaban fueran alguna vez lucidos por ella de camino al altar. Y ha sido sincera: "Es algo que me hace mucha ilusión, que quiero en un futuro y me gustaría casarme en la playa y de blanco, por supuesto. Pero no de momento".

Aún con todo, estaba claro que en el ambiente se respiraba el nombre del actor ganador del Goya, por eso Desiré no ha tenido problemas en aclarar que se encuentra de maravilla: "Yo solo puedo decir que estoy súper feliz. Estoy en una etapa muy bonita de mi vida y nada más".

"Creo en el amor para toda la vida. Soy superromántica y me encanta, soy fanática del amor. Al final por muchos palos que te dé la vida hay que seguir creyendo en el amor", ha declarado como si fuera su propio mantra, dado que reconoce que, a sus 28 años, ha llegado a hacer "muchas locuras por amor".

Desiré Cordero, además, ha confesado a los periodistas que estaban reunidos qué es lo que más valora dentro de una relación (y que, se sobreentiende, es lo que ahora más estima con Casas): "El poder tener una comunicación. Al final tu pareja te tiene que aportar la amistad en una relación y la sinceridad".

Eso sí, cuando se le ha cuestionado sobre por qué evita hablar acerca de cómo es Mario con ella en las distancias cortas, ha comentado: "Antiguamente sí que he hablado de mis antiguas relaciones". Y no piensa cometer ese error otra vez: "Es un tema del que me cuesta hablar y estoy en un punto de mi vida que prefiero tenerlo para mí y estoy contenta así".