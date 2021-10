Alerta en España por la llegada de un 'calentamiento súbito estratosférico', que puede dejar temperaturas al alza en las próximas semanas

Los meteorólogos confirman que España atravesará en la última quincena de octubre un fenómeno que provocará anomalías en los termómetros de los hogares madrileños. Este fenómeno, llamado ''calentamiento súbito estratosférico (CSE)'' podría provocar altas temperaturas en los meses de octubre y noviembre, afirma José Antonio Maldonado, director de meteorología en Meteored para 20 minutos

Este fenómeno se produce por el intercambio de energía en forma de calor entre la estratosfera y la troposfera, lo que puede provocar variaciones en la circulación entre ambas capas.

Los CSE se producen en latitudes medias y se mueven hacia las latitudes polares. Se desplaza el aire más frío de la región y se compromete la estabilidad del vórtice polar. El fenómeno es poco habitual en épocas tan tempranas, a finales de octubre y principios de noviembre.

Si la estratosfera se ve afectada puede llegar a capas inferiores y producirse anomalías, como ya ocurrió el pasado invierno cuando un episodio de calentamiento desestabilizó la estratosfera en diciembre y se produjeron anomalías en el mes de enero con fenómenos como Filomena.

El calentamiento súbito estratosférico no es un caso aislado, ya que no es la primera vez que el mes de octubre es más cálido de lo normal

José Antonio Maldonado sin embargo afirma que este calentamiento no es un fenómeno aislado y que ''no es la primera vez que el mes de octubre es más cálido de lo normal''.

No obstante, José Antonio no cree que se vuelvan a producir anomalías en meses posteriores como la Filomena del invierno pasado. Afirma que ''el periodo de retorno es de 40 a 50 años. No es imposible, pero es muy improbable que se repita en tan poco tiempo''.

Pocas lluvias y altas temperaturas

A partir del jueves pueden producirse lluvias aisladas en Cataluña, Baleares y Comunidad Valenciana. Además, podrían tener lugar chubascos en Galicia este fin de semana con motivo de un frente que el domingo podría llegar a Cantabria y a Castilla y León, Comunidad de Madrid o el norte de Extremadura, generando lluvias muy leves.

Sin embargo, el resto del mes predominará la estabilidad en toda España a excepción de Galicia. De hecho, las temperaturas podrían tener un registro de hasta 3ºC superiores al promedio.

José Antonio Maldonado cree que, a consecuencia de la actividad del hombre y gases de la atmósfera, es ''entendible que se produzca un calentamiento mayor de lo habitual''.