Qué le ocurrió a la obra de Banksy que ahora se vende por 21 millones de euros

Banksy, el nombre artístico por el que se conoce al anónimo grafitero británico, fue noticia hace tres años, cuando una de sus más míticas obras, The Girl and Balloon (La niña y el globo), se autodestruyó justo en el momento en el que fue subastada por más de un millón de euros.

Ahora, el artista vuelve a ser noticia después de que se haya vuelto a subastar la misma obra, esta vez bajo el nombre Love is in the Bin (El amor está en la papelera). El precio estimado por la casa fue de entre 4 y 6 millones de euros, pero las expectativas fueron más que superadas cuando uno de los asistentes pujó por 21 millones de euros.

Esta nueva subasta y el precio al que ha ascendido la obra suponen para el artista un nuevo récord para Banksy, al ser la obra más cara que ha vendido, como indican desde la casa de subastas Sotheby's.

De hecho, después del asombro que causó su autodestrucción en el año 2018, una forma de arte que algunos tomaron como una broma de mal gusto, no se esperaba que la obra fuera a alcanzar tales cifras.

Concretamente, el cuadro con la obra que refleja a la niña con un globo en forma de corazón tenía un mecanismo automático por el que, en cuanto se subastó, comenzó a caer la pintura, triturándose poco a poco.