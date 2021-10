Chris Martin se declara a Dakota Johnson en pleno concierto: "Eres mi universo"

Este viernes es un día muy importante para los seguidores de Coldplay. Los fans de la banda que lidera Chris Martin están de enhorabuena pues el grupo estrena su nuevo álbum, Music of the Spheres, aunque sus canciones ya han empezado a sonar en sus shows. Eso sí, hay quienes ya se saben sus nuevos temas al dedillo, por supuesto, y quienes, además, reciben la dedicatoria del músico.

Ha sido el caso de la pareja del artista, la actriz Dakota Johnson. En el exclusivo concierto que dio el grupo esta semana en el Sepherd's Bush de Londres, uno que, sin embargo, no está todavía enmarcado en la increíble gira "sostenible" con la que planean revolucionar los espectáculos, la hija de Melanie Griffith, de 32 años, recibió unas cariñosas palabras de su pareja, de 44.

Era de las primeras veces que Coldplay entonaba en público uno de sus últimos éxitos, My Universe, el single que han sacado junto al grupo de K-Pop BTS. Y antes de cantarlo decidió buscar entre la audiencia a su novia desde 2017 y que, tan asidua a la discreción, se encontraba semidesapercibida en las primeras filas.

Pero Chris Martin no pudo resistirse a sacarla del anonimato. "Esta canción habla sobre mi universo y lo cierto y verdad es que ese universo está aquí mismo", aseguró, provocando un alud de aplausos y vítores, que casi le hacen sonrojarse y que le sacaron una media sonrisa al artista, que conseguía meterse, otra vez más, a sus fans en el bolsillo.

Chris Martin le dedicó My Universe a Dakota Johnson en su más reciente evento y ella lloró, la forma en que él la señaló mientras cantaba "tú, eres mi universo y solo quiero ponerte a ti primero".@BTS_twt

pic.twitter.com/K1hPsfIfeq — Honey; ⁹⁵ 🎃 (@TETEXGIRL) October 13, 2021

Lo curioso es que al día siguiente se cambiaron las tornas, aunque en el caso de Dakota Johnson no hizo referencia a que el músico estaba presente en el Royal Albert Hall. La intérprete desfiló por la alfombra roja y solo después se reunió con Martin, que no había querido robarle ningún protagonismo y se mantuvo en un discreto segundo plano, para ver juntos la presentación en la capital británica, dentro del Festival de Londres del BFI (el Instituto del Cine Británico), su nueva película, The Lost Daughter.