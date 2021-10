Dos detinguts per robar en cotxes en àrees de servei d'Alacant, Múrcia i València

Els autors esperaven pacientment dins dels seus vehicles a les àrees de servei a l'espera que els clients, una vegada que havien repostat el seu cotxe, accediren a l'interior de la botiga per a adquirir algun producte o, simplement, fer efectiu el proveïment de carburant. Una vegada que els clients llevaven la vista del seu vehicle, els autors no dubtaven a aprofitar aquesta situació per a sostraure els objectes del seu interior i fugir del lloc.

A principis del passat mes d'agost, la Guàrdia Civil de Carcaixent va tindre coneixement de diferents robatoris ocorreguts a la Comunitat Valenciana i Múrcia.

Els presumptes autors esperaven dins dels seus cotxes al fet que les víctimes entraren a les botigues per a adquirir algun producte o fer efectiu el proveïment de carburant. Quan els individus realitzaven aquests fets delictius, comprovaven si el vehicle estava obert, en cas contrari fracturaven el cristall per a aconseguir les seues finalitats, explica la Benemérita en un comunicat.

Els agents van recaptar diverses denúncies amb el mateix modus operandi a les províncies d'Alacant, Múrcia i València. Fruit de les investigacions, el 23 de setembre la Guàrdia Civil de Carcaixent va procedir a la detenció, al municipi de Mislata, de dos homes de 42 i 39 anys, tots dos de nacionalitat romanesa, pels delictes de robatori amb violència i intimidació, robatori amb força en les coses i furt. En l'operació, s'ha aconseguit aclarir 15 delictes.

FALSEDAT DOCUMENTAL

A més, l'1 d'octubre també es va investigar a un altre home de 47 anys, de la mateixa nacionalitat, a la localitat d'Albatera (Alacant) per un delicte de falsedat documental, ja que aquest individu facilitava als autors dels robatoris els vehicles perquè pogueren realitzar els fets delictius amb contractes de compra i venda a nom dels antics propietaris.

També s'ha intervingut un vehicle valorat en més de 8.000 euros. Les diligències han passat a la disposició del Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 7 d'Alzira.