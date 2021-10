Oftalmología de la Agencia Sanitaria Costa del Sol realiza una campaña para informar sobre causas de la ceguera

A través de estas iniciativas, que se celebraron este pasado jueves con motivo del Día Mundial de la Visión, el área de Oftalmología de la Agencia pretende concienciar a la población en general de la importancia de estas patologías, de su tratamiento y prevención y también informar de que la mayoría de estas afecciones visuales son evitables si se disponen de unos medios mínimos para tratarlas.

El 80% de los casos de ceguera son evitables, bien porque son resultado de afecciones prevenibles (20%), o bien porque pueden tratarse (60%) hasta el punto de recuperar la visión. La prevención y el tratamiento de la pérdida de la visión cuenta entre las intervenciones de salud más eficientes y que dan mejores resultados, han informado desde la Junta en un comunicado.

Estas intervenciones incluyen, por ejemplo, los tratamientos con fármacos intravítreos para el control de la degeneración macular asociada a la edad, el edema macular diabético, la cirugía de las cataratas, el control individualizado del glaucoma, el tratamiento de la ambliopía y la prevención de la ceguera infantil, entre otras.

Con el slogan, 'Juntos contra la ceguera evitable' la unidad de Oftalmología de la Agencia se suma a la celebración de este día. El Día Mundial de la Visión es un evento anual que se centra en el problema mundial de la ceguera, discapacidad visual y rehabilitación de los discapacitados visuales.

Habitualmente se celebra el segundo jueves de octubre y este año se está llevando a cabo a nivel mundial con el lema 'Ama tus ojos' con el que se quiere conseguir que más de un millón de personas se comprometan a hacerse una prueba de visión, a cuidar sus ojos y a conseguir que se involucren mediante un compromiso, han precisado.

A lo largo de esta jornada se ha publicado en la web corporativa de la Agencia un banner con un enlace a la información oficial a la IAPB (The International Agency for the Prevention of Blindness o Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera).

ÁREA DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL COSTA DEL SOL

La Oftalmología es una especialidad que ha evolucionado mucho en los últimos años. En este sentido, profesionales de este hospital se han desarrollado en las técnicas más avanzadas desde sus inicios.

De hecho, desarrollan las últimas técnicas quirúrgicas para aquellos glaucomas que no responden al tratamiento con los colirios actuales; realizan trasplantes de córnea, técnicas de superficie ocular con membrana amniótica, pegamentos biológicos, cirugía vítreo-retiniana, cirugía del estrabismo infantil y de adultos, y también cirugía de los párpados y de la vía lagrimal, entre otras.

Actualmente en los centros de la Agencia Sanitaria Costa del Sol -Hospital Costa del Sol, Centro de Alta Resolución de Mijas y Hospital de Alta Resolución de Benalmádena- se realizan más de 5.000 intervenciones quirúrgicas -cirugías y procedimientos intravítreos- y también se atienden alrededor de 45.000 consultas cada año.