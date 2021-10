Francisco Gestal expone desde este viernes 'Lo que me mira' con más de 160 obras creadas con objetos encontrados

Esculturas, collages, ensamblajes, fotografías y algunos bocetos y cuadernos que tienen uno de sus puntos de partida en el blog miracomosuena que firma el autor, integran esta nueva muestra. Alrededor de160 obras de muy diferente formato y dimensión, desde Un mantel para Cézanne contenida en una plancha de cobre de 9 metros cuadrados q define un cubo de aproximadamente un metro cúbico y Espina, que surge de un objeto encontrado de 2 centímetros.

Los materiales son esencialmente sencillos, objetos rescatados del olvido o hallados de forma fortuita en los largos y diarios paseos del artista: pequeñas maderas, piedras de formas extrañas y bellos colores, semillas, alambres desechados, hierros abandonados a los que Francisco Gestal da una segunda vida en muchos caso seguramente mejor o al menos más elegante que la primera.

La materia, la forma, el color, la textura o el sonido de un ambiente cotidiano son los que articulan una obra intensa y ligera, delicada y rotunda, en la que el Francisco Gestal se recrea en los logros de las vanguardias del siglo XX y en la poesía visual.

Una vez concluida su vida laboral que le llevó a ejercer durante treinta y tres años como director de actividades culturales del Ayuntamiento de Logroño, con la responsabilidad (entre otras) de dirigir y programar la Sala Amós Salvador desde su apertura y el programa de difusión Cultural Rioja desde su creación, etapa en la que llegó a programar más de 400 exposiciones, Francisco Gestal dio paso hace dos años a su faceta más oculta, la de creador: "Después de toda una vida de curiosidad con la intención de aprender a mirar construyo un mundo tratando de entender lo que me mira".

LO QUE DICE EL ARTISTA SOBRE LO QUE ME MIRA

"Aún no había leído que Frank Hessel le descubría a su amigo Walter Benjamin, en El regreso del flaneûr, que "sólo vemos lo que nos mira", pero recuerdo que siempre, de cualquier paseo por el campo o por la ciudad, de cada viaje, volvíamos a casa, además de con un montón de fotografías y papeles, con una abundante cosecha de hallazgos sorprendentes: pequeñas maderas o piedras de formas extrañas y bellos colores, semillas en distintos procesos de transformación, alambres desechados tan hermosos como delicados dibujos, sugerentes hierros abandonados o aperos quebrados en las labores agrícolas de otras épocas. Y de las marchas por costas y ríos atesorábamos, además de conchas y más piedras, pulidas maderas de deriva que imaginábamos como diminutos pecios, restos de naufragios de desconocidas vidas ajenas.

Esta cosecha de recuerdos, valorada como un tesoro singular, iba incorporándose al ajuar doméstico sobre la repleta mesa de trabajo y casi siempre en el poco espacio que quedaba en las estanterías, delante de los libros. El tiempo acababa con algunos de ellos, pero establecía inesperadas conexiones entre otros convirtiendo a los supervivientes en una selecta colección de exvotos ligados a nuestras devociones particulares y a nuestros sueños.

Aún no conocía El libro del desasosiego de Fernando Pessoa ni su feliz expresión que sostiene con la luminosa claridad de la poesía que "ver es haber visto", pero en los museos arqueológicos me extasiaba ante la belleza que desprendían las vitrinas con restos de ajuares, pobres o ricos, y esa misma emoción he sentido al descubrir la obra de artistas que para sus creaciones han recurrido al humilde objeto encontrado o a los materiales desechados. Porque en ellos veía que tiene razón Joan Brossa cuando afirma que "el secreto consiste, sólo, en saber mirar."

La convivencia con esos pecios y mi admiración y contacto durante décadas con el mundo artístico fue propiciando una mirada creativa que me indujo a combinarlos, a buscarles un soporte, a intentar darles una nueva expresión, otro significado, una nueva vida. Considero que el privilegio de disfrutar de lo que tenemos a la vista es consecuencia de un paciente ejercicio de aprendizaje para mirar hasta conseguir "llegar a ver". Con esa intención se han ido gestando las obras agrupadas en lo que me mira, exposición de la galería La Lonja 39/41 en la que presento collages, fotografías, ensamblajes y esculturas con parte de lo que he visto a lo largo del tiempo, con algo de lo que me ha mirado.

Después de toda una vida de curiosidad con la intención de aprender a mirar construyo un mundo tratando de entender lo que me mira".