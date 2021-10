Centenars de sanitaris encara no han cobrat la paga Covid

El sindicat d'infermeria Satse va denunciar ahir que cada departament de salut –dels 26 que hi ha en la Comunitat Valenciana– «ha abonat com ha volgut» la paga Covid que la Generalitat va prometre donar als sanitaris per a gratificar-los per l’«innegable esforç» que han fet en la pandèmia. Hui dia, asseguren, continua havent-hi «centenars de professionals» que no l'han percebuda.

El criteri que va imposar al desembre de 2020 la Conselleria de Sanitat, dirigida per Ana Barceló, va ser abonar aquesta paga extra a «tots aquells treballadors i totes aquelles treballadores que van estar en primera línia en els mesos més durs de la pandèmia», especialment durant la primera ona, «quan no hi havia equips de protecció individual, s'havien de reutilitzar les mascaretes durant dies, faltaven bates i en el seu lloc es van usar bosses de fem, no hi havia suficients pantalles de protecció, no existien encara les proves PCR i es desconeixia l'abast de l'epidèmia», va recordar el sindicat.

En aquell moment, «molts professionals no van percebre cap paga». Davant eixa situació, Satse va recomanar als perjudicats que presentaren un recurs de reposició. Malgrat haver-lo interposat, «són centenars les infermeres, matrones i fisioterapeutes que segueixen sense percebre la paga», asseguren.

El següent pas que estan donant aquests sanitaris està consistint a presentar demandes davant els Jutjats contenciosos administratius contra la Conselleria de Sanitat, «arriscant-se a unes costes judicials de 500 euros». Tals circumstàncies han generat un «gran descontent» pel «greuge comparatiu que suposa entre professionals d'un mateix servei però de diferents centres sanitaris».

En el cas de la província de València, el sindicat ha elaborat una taula que compara quins serveis sí han cobrat la paga Covid i quins no en funció del departament de salut en el qual treballen. Així, el de Doctor Peset és el que ha pagat menys serveis, «deixant oblidades a les infermeres i tècnics en cures auxiliars d'infermeria (TCAE) de Maternitat i Pediatria de l'hospital, un servei en el qual va morir la primera professional per Covid en la Comunitat».

En el comunicat també destaquen la situació del departament de salut de la Fe, on «se'ls ha pagat als tècnics de radiodiagnòstic dels serveis de Raigs i de Medicina Nuclear», però no a «les professionals d'infermeria», que no han percebut «res».

En el departament de Clínic-La Malva-rosa, «la direcció de l'hospital va decidir que les infermeres [del servei Covid que es va instal·lar a l'Hospital de Dia d'Oncologia i en les Urgències d'Oncologia] no mereixien la paga».

43 milions d'euros

Al novembre de 2020, la Conselleria de Sanitat va assegurar que destinaria 43 milions a aquesta compensació, que va estimar que arribaria a més de 40.000 professionals. Els sindicats de la Sanitat valenciana volien que es premiara també als que no van estar en primera línia.