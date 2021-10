Rubius denuncia el 'turismo de youtubers' en Andorra: "¿Por qué visitas casas de gente que no te ha invitado?"

Durante años, ha habido muchos youtubers que se han afincado en Andorra por motivos como poder tributar menos, ya que su trabajo les permite desempeñar su labor desde cualquier parte. Sin embargo, la noticia de que El Rubius se mudaba al país vecino marcó la diferencia.

Que el youtuber de más éxito de España llegara al Principado parece que llamó más la atención tanto de personas que no los conocían como de los medios de comunicación. Pero también de fans, motivo por el que parece que ahora muchas personas hayan tenido interés en acudir a Andorra exclusivamente para verlos.

Así lo contó El Rubius en uno de sus últimos directos de Twitch en el que criticó lo que ha vivido durante este puente del Día de la Hispanidad: "No sabéis la que se ha liado aquí en Andorra. Como ha sido puente en España, parece que todos los españoles se han venido, y estaba la ciudad hasta arriba de gente".

"He escuchado por ahí que hay personas que han venido solo a ver a youtubers. Y muchos padres, ¿eh? Esto es algo que no entiendo. Tú, siendo padre, ¿cómo tienes la audacia de llevar a tu hijo a visitar casas de youtubers que ni siquiera te han invitado?", se quejó. "¿En qué mundo eso es una educación aceptable? Mucha gente dice 'son los niños', pero después, si ves a los padres, entiendes todo. Los niños salen raros, porque los padres les educan mal y les normalizan que esté bien ir a casa de un tío que no conocen a molestarle y a llamarle al timbre".

"Nos ha pasado a un montón de youtubers en este puente, es flipante, increíble", aseguró. "Es muy fuerte, imagínate que estás en tu casa, donde es tu zona tranquila, de privacidad, y viene la gente a tu casa a llamar al timbre y a pedir fotos como si esto fuera el Expomanga".

El streamer, que explicó que a él no le importa hacerse fotos por la calle, pero no es lo mismo en su vivienda personal, comentó que él no había sido el único afectado, sino también otros como AuronPlay o Alexby.