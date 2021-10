Tal y como había anunciado Mediaset, este jueves se produjo el cara a cara entre Cynthia Martínez y Antonio Canales. Ocurrió en una gala presentada por Jorge Javier Vázquez que se convirtió en la última para Emmy Russ en calidad de concursante.

El cara a cara se materializó en la sala de la verdad y en el momento más dulce para los concursantes. Y es que, pese a la tensión que había entre ellos cuando entraron, ahora se encuentran en un punto muy cercano a la amistad y parece que ambos coinciden en tener la voluntad de limar todas las asperezas posibles entre ellos.

Por su parte, el extorero dijo que no estaba sorprendido de la evolución de la relación, y que si al principio fue más cauto y guardó distancias es porque quería que pasaran unos días en los que conocer a los convivientes, entre los que estaba Martínez. "Sé con quién quiero compartir y con quién no. La sorpresa ha sido encontrarme con una persona que me cae genial", dijo.

Martínez comentó que, pese a que la relación entre ambos se podría haber quedado en una convivencia cordial, los dos se apoyaban mutuamente y que ya eran prácticamente amigos.

Sobre las cuestiones legales que tienen pendientes, ambos se mostraron por la labor de encontrar un punto común y solucionarlo de la manera más amable posible. Además, la concursante aprovechó para disculparse, un momento en el que se emocionó: "Quiero pedirle perdón si en algún momento le he causado algún dolor".

Después, ambos se fundieron en un abrazo. Eso sí, le explicaron a Jorge Javier Vázquez por qué no creían que volviesen a estar juntos en el futuro. Así, Cynthia presumió de estar enamorada de otra persona, mientras que Canales dijo que le debía un respeto a su exmujer tras su reciente ruptura.