Mari Carmen sonroja a Carlos Sobera en 'First dates': "Los hombres me gustan como tú, apañaditos"

Mari Carmen llegó a First dates este jueves para olvidar "la mentira que he vivido durante 30 años. Me enteré de que mi marido me era infiel cuando estábamos casados, pero le perdoné. Tras el divorcio, me enteré de muchas más".

Carlos Sobera fue el encargado de recibirla a las puertas del local de Cuatro y, tras comentarle la barcelonesa afincada en Huelva que llevaba cinco años sola, el presentador quiso saber cómo le gustaban los hombres.

"Que sean honestos, con la verdad por delante. Físicamente me gustan como tú, apañaditos", afirmó Mari Carmen, sonrojando al presentador que reconoció que "me gusta esa definición".

Su cita fue Manuel, un camionero jubilado que lo primero que destacó de su pareja de la noche fue que "me han gustado sus ojos y su sonrisa". Al conocerse, ambos coincidieron en su procedencia, Cataluña, pero que su actual residencia estaba en Andalucía (en El Rocío ella, en Granada él).

Durante la cena no consiguieron encontrar un punto en común con el que pudieran conectar y tener futuro como pareja, ya que, por ejemplo, a Mari Carmen le gustaba mucho salir y Manuel era mucho más casero.

"Mis tiempos de fiesta ya han pasado. Dejé el alcohol hace seis años", comentó el camionero. Mientras que la barcelonesa, afirmó que "estaba un poco incómoda con el vino sin que él quisiera beber... y a mí me gusta mucho salir".

Manuel y Mari Carmen, en ‘First dates’. MEDIASET

Continuaron sacando temas de conversación para ver si coincidían, pero no hubo manera, como lo definió Mari Carmen, eran "como el agua y el aceite", no pegaban nada el uno con el otro.

Al final, Manuel reconoció que no se arrepentía de haber ido al programa, pero que no querría tener una segunda cita con Mari Carmen: "Y creo que tú tampoco, ¿no?". La barcelonesa coincidió con él: "Somos la noche y el día".