Alejandro Amenábar pide perdón en 'La Resistencia' por el mensaje erróneo que daba en la película 'Tesis'

La Resistencia recibió este jueves a Ana Polvorosa y a Alejandro Amenábar, que acudieron al programa para comentar su nueva serie, La Fortuna, que se puede ver en Movistar.

Broncano aprovechó la visita del director para alabar unas de sus películas: "Quería felicitarte retrospectivamente por haber hecho Mar Adentro porque me gustó mucho, estaba chulísima", afirmó el presentador.

Ana Polvorosa y Alejandro Amenábar, en ‘La Resistencia’. MOVISTAR

Pero uno de los colaboradores de La Resistencia, Jorge Ponce, se mostró muy enfadado por la primera película que hizo Amenábar, Tesis: "He visto todas tus películas, me gustan mucho, pero con esa me la colaste", afirmó.

"A mí y a miles de personas de mi generación que al verla creímos que estudiar Comunicación Audiovisual estaba guay, que íbamos a resolver crímenes con nuestros cortometrajes", exclamó.

Ponce aseguró que "Comunicación Audiovisual es el título de los tontos, tiene más salidas el carnet de manipulador de alimentos. ¿Sabes la de ingenieros y médicos que se perdieron por la película al verla en el 96?".

"Esa gente estudió Comunicación Audiovisual, Periodismo y Publicidad, el triunvirato de la mierda. Deberías pedir disculpas a toda nuestra generación porque te equivocaste", aseguró el colaborador.

Jorge Ponce, Polvorosa y Amenábar, en ‘La Resistencia’. MOVISTAR

Entre risas le dijo al director que "la película era muy buena, pero el mensaje estaba equivocado". Broncano quiso intervenir animando a Amenábar a pedir perdón a todos esos estudiantes.

"Pido perdón, pero todos sabíamos a lo que íbamos cuando entrábamos a ese edificio... a la cafetería", respondió el invitado, provocando las risas y los aplausos del público presente en el teatro del programa.

Para concluir, Ponce le pidió un favor al director: "Si pudieras leer un texto para que se pueda poner antes de Tesis...". Amenábar le siguió la corriente y leyó el mensaje que el colaborador quería que saliera antes de que empezara la película.

"Esta representación de la carrera de Comunicación Audiovisual es una ficción fruto de su época. A través de esta situación ni se hacen películas, ni se resuelven crímenes, ni se folla. Aun así, creemos que no debe prohibirse su exhibición para que las nuevas generaciones puedan comprender y enmendar los errores del pasado".