Este jueves, Telecinco emitió una nueva gala de Secret Story presentada por Jorge Javier Vázquez. El programa se convirtió en la última entrega como concursante de Emmy Russ, pues fue expulsada frente a Antonio Canales.

La joven atravesaba unos complicados días y había manifestado en varias ocasiones que quería marcharse. Tanto es así, que en esta última gala recibió un rapapolvo del presentador por eso y por varias faltas de respeto a la organización.

Sin embargo, al final reconoció sentir una gran tristeza al despedirse, pues se había acostumbrado a la casa de Guadalix de la Sierra y echaría mucho de menos, en especial, a Luis Rollán e Isabel Rábago. Russ manifestó sus intenciones de seguir dando guerra en plató.

Antes de volver al plató, la joven tuvo la oportunidad de despedirse de Rollán y ambos protagonizaron una tierna escena que terminó con Russ saltándose las normas del concurso y contándole su secreto a su gran amigo, que es que fue internada en un centro de menores porque su madre la abandonó.

"Por eso no aguantaba más, estar encerrada me recordaba a cuando estuve allí y, por ejemplo, cuando tenía que fregar el suelo, me sentía fatal, pues es lo primero que teníamos que hacer allí cada día. Pero lo contaré en plató", concluyó Russ antes de marcharse.