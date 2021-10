El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, admitió este jueves que la inflación "está peligrosa" y que constituye una "preocupación" para el Ejecutivo. Buena parte de la culpa del alza de los precios la tiene el recibo de la luz, que ha crecido un 44% en términos interanuales. Pese a ello, en una entrevista en La Sexta, Sánchez reiteró su promesa de que la factura de la luz cerrará este año al mismo nivel de 2018, descontado el efecto de la inflación general.

"Lo mantengo", replicó Sánchez preguntado por el compromiso que adquirió públicamente cuando los precios mayoristas de la energía empezaron a subir con fuerza. El presidente insistió en que el Gobierno "va a cumplir", entre otras cosas, porque para diciembre "los españoles verán que los impuestos del recibo habrán bajado un 61% y los costes fijos un 50%". "Estamos amortiguando el impacto que tiene sobre la factura el precio mayorista", defendió el socialista, quien también se mostró dispuesto a acciones adicionales si la Moncloa detecta una "eventual desviación de ese compromiso".

Además, y pese a que Bruselas no adoptará por ahora las medidas que planteó España recientemente en un Consejo Europeo informal –a saber, la reforma del sistema de formación de precios, la puesta en marcha de una reserva estratégica de gas y de una compra conjunta, y medidas para atajar la especulación en el mercado de los derechos del CO2–, Sánchez insistió en la idea de que "este es un problema europeo" y que, aunque le gustaría que la UE "fuera más rápido" en el diseño de una respuesta conjunta, el debate ya se está abriendo paso.

Confía en ERC para los presupuestos

El presidente también se refirió a los Presupuestos Generales del Estado, que esta semana comenzaron su tramitación en el Congreso, y se mostró confiado en que ERC pueda virar hacia el sí, pese que los republicanos aseguran que, a día de hoy, rechazarían las cuentas. "Vamos a ver en los próximos días", comentó Sánchez, quien consideró que es "difícil" para un partido "progresista" decir que no a unas cuentas "socialdemócratas" con medidas que permiten caminar, a su juicio, hacia una "recuperación lo más justa posible". Sobre las palabras de la presidenta Isabel Díaz Ayuso, quien ha sostenido que estos PGE "roban a Madrid" porque contienen la mitad de inversión territorializada para la Comunidad que para Cataluña, Sánchez replicó que son parte de una "estrategia electoral" de "confrontar" con el Ejecutivo. "El Gobierno apuesta por Madrid", zanjó.

Preguntado por las pensiones y, en concreto, por si con la jubilación de la generación del baby boom los españoles se verán obligados a trabajar más, quiso lanzar un mensaje de tranquilidad, garantizando que el sistema es "sostenible" y afirmando que las medidas serán "graduales" para aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal.

Pide a Casado pactar el CGPJ

Otra de las cuestiones que abordó Sánchez fue el acuerdo alcanzado este jueves por el Gobierno y el PP para renovar los órganos constitucionales que tienen su mandato caducado, a excepción del CGPJ. El presidente agradeció a los populares el "desbloqueo", porque es "fundamental tener instituciones sólidas y con plena legitimidad", pero insistió en que también es necesario renovar el órgano de gobierno de los jueces: "Me gustaría pedirle al PP que, si la Constitución mandata cumplir esa renovación cada cinco años, lo hagamos también en los próximos días". "Me gustaría pensar que sí", añadió, preguntado por si ve posible ese acuerdo, el presidente, quien sin embargo se mostró contrario a reformar el sistema de elección de los vocales: "Tenemos un sistema que ha funcionado durante 35 años", dijo.

Mucho más duro se mostró con el PP y con Pablo Casado al ser preguntado por las declaraciones del líder popular en las que sostenía que España va camino de la "quiebra" y la "bancarrota". A juicio de Sánchez, esas palabras "dañan la imagen de España" y generan "falsas alarmas". "Esta es la oposición que tenemos: no es desleal con el Gobierno, sino con el país", apuntó el presidente, que subrayó que "España no está en bancarrota", sino que "crece" y que, según el FMI, "el año que viene va a ser la economía industrializada que más va a crecer". También criticó los insultos que él mismo sufrió durante el desfile militar de la Fiesta Nacional: "En lo personal, a nadie le gusta que le insulten. Los indultos están fuera de la democracia".

Explicaciones del rey emérito

Durante la entrevista, el presidente también se refirió a las investigaciones de la Fiscalía que afectan al rey emérito, Juan Carlos I, y consideró que "sería conveniente" que diera una explicación sobre las "informaciones perturbadoras" que le afectan y que "socavan la confianza del pueblo español en las instituciones". Sánchez insistió en que todos los españoles son iguales ante la ley y evitó pronunciarse sobre si el emérito debería regresar o no a España, una posibilidad sobre la que se ha especulado en las últimas semanas.

Más claro fue al ser preguntado por la investigación de un juzgado en torno a la entrada del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, a España, causa en la que está imputada la exministra de Exteriores, Arancha González Laya. Según Sánchez, esa entrada se hizo cumpliendo "con la legalidad". "Hicimos lo que hicimos y lo hicimos bien. Espero que la Justicia nos dé la razón", dijo el presidente, quien sin embargo evitó concretar si "autorizó u ordenó" esa entrada. "Está sub iudice y no quiero pronunciarme, no debo, a este respecto", se excusó.

Por último, se refirió al 40º Congreso del PSOE, que se celebra este fin de semana, y celebró el clima de "unidad" que se vive en su partido tras superar "debates" que han "desgarrado" a la organización. "Creo que hay una ola de socialdemocracia que nos dice que la ciudadanía quiere que la crisis sea gestionada sin recortes ni austeridad", dijo Sánchez, quien apuntó que no ha "tenido ocasión" de hablar con Iván Redondo desde que lo destituyera como jefe de gabinete. "Estamos en una etapa nueva", zanjó.