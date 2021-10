Javier Fernández-Lasquetty: "Sánchez no rectifica: cada vez castiga más a Madrid"

El proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 que se presentó el miércoles contempla una inversión de 1.151,5 millones de euros en la Comunidad de Madrid. Esta asignación recorta un 8,4% los fondos recibidos en 2021 y supone prácticamente la mitad de las se enviarán a Cataluña y Andalucía.

El responsable madrileño de Economía y Hacienda, Javier Fernández-Lasquetty, conversa con 20minutos sobre lo que suponen estas cuentas. El consejero de Isabel Díaz Ayuso ve un doble ánimo de perjudicar a Madrid y de beneficiar a Cataluña para satisfacer a Esquerra, socios de Pedro Sánchez.

¿Qué opina de la inversión de los PGE en Madrid?

Es completamente injusta y responde al afán del gobierno de Pedro Sánchez de dañar a los madrileños. Es un claro castigo a Madrid que no tiene ningún tipo de justificación, porque con un 14% de la población española y generando genera más de un 19% del PIB, recibe en los PGE de 2022 tan solo el 8,9% del total de las inversiones territorializadas, cifra incluso inferior al 10,3% de 2021. Por su parte, las inversiones en Cataluña crecen un 6,14% y suponen el 17,4% del total y en la Comunidad Valenciana, suben un 3,7% y suponen el 9,3%.

¿Se corresponde lo invertido con lo que aporta Madrid?

No. Es intolerable que sea la cuarta región con menor inversión por habitante con 170 euros, cuando es la más solidaria y la que más aporta (70%) a la caja común con la que se financian los servicios públicos del resto de comunidades.

¿Cree que hay un doble rasero respecto a Cataluña y Madrid y que los PGE son un mecanismo de castigo a la región?

El hecho de que la inversión para Cataluña suba un 6% más que el año anterior mientras la de Madrid desciende un 8,4% demuestra dos cosas. Por un parte, que el Gobierno de España está cediendo a las exigencias de los independentistas en esa mesa de negociación siniestra. Por otra, que el Gobierno de Sánchez ha puesto a Madrid en la diana de todos sus ataques y aprovecha cualquier ocasión para demostrarlo.

¿Entonces cree que se beneficia a Cataluña para mantener el apoyo de Esquerra?

Claro. Yo creo que es completamente evidente que un año más, el gobierno de Sánchez lo que hace es tergiversar las necesidades de inversiones que hay en España, y dentro de las cuales las de Madrid son muy importantes, para volcar todo en Cataluña, todo lo que la Generalitat le pide a cambio de que él (Sánchez) siga siendo presidente del Gobierno. Y eso para Madrid es un desastre. Lo mires por donde lo mires forma parte de sus intentos de conservar el puesto.

¿El trato se repite en los fondos europeos que llegan para la recuperación?

En la parte de los fondos europeos que va a pasar a través de las comunidades autónomas, Madrid va a recibir el 10%, y su peso, si es por población es un 14%, y si es por PIB, un 19%. Esta tónica de castigo es algo que se viene repitiendo desde que empezó el Gobierno de Sánchez e incluso, este año, en algunas de las inversiones hemos empeorado. Tenemos 106 millones menos que el año pasado de inversión del Estado. Lo que se ve es que Sánchez no rectifica el castigo hacia Madrid, sino que cada vez nos castiga más. Me parece que es absolutamente injusto e injustificado.

¿Qué inversiones echa en falta para Madrid?

Echamos en falta contar con un gobierno serio que trate a las comunidades autónomas de manera justa. Sobran los hachazos para la Comunidad de Madrid en los presupuestos del Estado y faltan las inversiones necesarias, las que nos corresponden.

Falta una apuesta decidida por las cuestiones de transporte, y muy especialmente por la red de Cercanías. La red de metro, la red de autobuses de la capital y en general todo el Consorcio Regional de Transportes, ha mejorado muchísimo a lo largo de los últimos años. Y Cercanías no ha cambiado apenas nada, prácticamente está igual que ha estado toda la vida. Y esto es algo en lo que deberían invertir porque, entre otras cosas, si fueran tan prioritarias como ellos dicen las cuestiones relacionadas con la descarbonización, el cuidado del medio ambiente y la transición ecológica, pues no hay nada que contribuya más a ello que los transportes públicos en capacidad.

¿Qué inversiones exigiría?

Por ejemplo, para la atención a las personas en situación de dependencia, porque hace ya varios años que el Gobierno de España no está transfiriendo a Madrid la financiación que le corresponde.

¿Ve creíble las estimaciones de ingresos (un 10,8% de crecimiento) de los PGE?

Los ingresos presupuestados para 2022 superan en casi 5.000 millones los de 2019. Es poco realista que se vaya a recaudar en este año más que en 2019 cuando aún no hemos superado la crisis derivada de la pandemia. Pero el Gobierno necesita mantener esos engaños sobre el crecimiento económico y la recaudación para poder seguir gastando sin control. Porque ni son creíbles las estimaciones de ingresos ni las de crecimiento económico, que han rebajado recientemente varios organismos como el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Los PGE llegan preparando los presupuestos regionales para 2022, ¿afectan a la tramitación?

No porque esto no entra dentro del sistema de financiación. En este caso de lo que estamos hablando es de la dotación en los presupuestos para inversiones que tendría que hacer el Estado en Madrid. O sea, mejorar las autopistas de Madrid o las Cercanías de Madrid, que tanta falta hacen y en las que tampoco invierte el Estado. Nosotros, aunque quisiéramos, podríamos suplirla la falta de inversión: las Cercanías son del Estado y solamente ellos pueden dedicar el dinero, pero no lo hacen.

¿Y cómo llevan ustedes la tramitación de los presupuestos?

No ha empezado todavía la negociación con Vox y esperamos presentarlos en tiempo en las próximas semanas.