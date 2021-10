Las Falleras Mayores de València inician su "sueño" con la Proclamación y piden "volver a ilusionarse" por las fiestas

A última hora de la tarde, el tradicional acto de proclamación ha llenado el hemiciclo municipal, donde 24 horas antes el alcalde de la ciudad, Joan Ribó, llamó a Nerea López y Carmen Martín para anunciarles que serían las Falleras Mayores de València de 2022.

Hasta la casa consistorial han acudido, para arropar a las nuevas Falleras Mayores, el alcalde Joan Ribó; el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Centra Fallera (JCF), Carlos Galiana; las Falleras Mayores salientes, Consuelo Llobell y Carla García; las nuevas Cortes de Honor; las Belleas de Alicante y las Reinas de las fiestas de Castelló.

Tras la lectura por parte del alcalde de las tradicionales fórmulas de proclamación, Carmen Martín, en sus primeras palabras como Fallera Mayor de València, ha resaltado "el amor por las Fallas" que une a las 13 integrantes de su Corte.

"Hoy nos sentimos afortunadas y agradecidas para empezar a vivir un año de sueño, posible gracias al incansable trabajo y esfuerzo de las diferentes administraciones y del colectivo fallero que han hecho posible la celebración de las fallas en septiembre", ha manifestado.

Martín ha resaltado que las Fallas celebradas en septiembre, las primeras tras la crisis del coronavirus, demostraron que los falleros y las falleras están "hechos de un material incombustible y eterno, capaces de levantarse ante las adversidades y ser el espejo donde puedan reflejarse todas las fiestas culturales a escala nacional e internacional".

La Fallera Mayor ha animado a la ciudadanía a disfrutar las fiestas "respetando todas las recomendaciones sanitarias que hacen posible que el ciclo fallero continúe". "Tan sólo me queda pediros que volváis a ilusionaros porque València se merece un 2022 lleno de alegría, de sentimiento por nuestras Fallas, por nuestra cultura y tradición. Porque si hay un casal donde entra todo el mundo, ese son las Fallas", ha asegurado.

NEREA LÓPEZ, "TOCADA POR UNA VARITA MÁGICA"

Por su parte, la Fallera Mayor Infantil, Nerea López, ha asegurado que no puede haber más alegría dentro de su corazón. "Me siento como si me hubieran tocado con una varita mágica y, después de la pesadilla de la covid, todo estuviera volviendo a coger color", ha destacado.

La pequeña se ha mostrado "ilusionada y agradecida" por representar a los niños y niñas de València y por "tener el privilegio de conocer más a fondo" la fiesta que le "apasiona".

"Dice mi familia que lo más importante es ser agradecido en este vida", ha señalado y, por ello, ha dado las gracias a las representantes de 2020 y 2021 "por su fuerza y espíritu de superación", en especial a sus compañeros de La Cruz Cubierta, pero también "a todas las personas que hicieron posible unas fallas tan especiales e inolvidables en septiembre, porque por fin pudimos cerrar el ciclo".

"Escuchar mi nombre en la Fonteta ya fue un regalo mágico y compartir este sueño con estas 12 niñas increíbles que forman mi Corte de Honor y sus familias me hace sentir afortunada y privilegiada", ha señalado.

Nerea López ha prometido esforzarse para, junto con Carmen Martín, "representar y dejar muy alto el nombre de València y de las fallas" allá donde vayan. "¡Falleros, falleras, hemos vuelto! ¡Viva Valencia y vivan las Fallas!", ha proclamado.

"UN NUEVO ESPACIO DE NORMALIDAD"

Tras las intervenciones de las Falleras Mayores, el alcalde Joan Ribó ha asegurado que con sus palabras la ciudad recupera "un nuevo espacio de normalidad", y ha admitido que es "inevitable pensar en todo aquello que hemos vivido durante los últimos meses", "momentos de anhelos y de ilusiones, pero también de frustraciones y decepciones".

"Hemos tenido la oportunidad de aprender de nuestras debilidades, pero también de reafirmarnos en nuestras fortalezas. Es así como se ha abierto una oportunidad para repensar la fiesta, para abrir nuevas perspectivas, para continuar construyendo su futuro, tal como han hecho generaciones de falleros y de falleras año tras año", ha señalado el primer edil.

Ribó ha recordado los que han sido "meses de preocupación para muchos sectores", que "nos han hecho tomar conciencia que la fiesta es mucho más que la suma de cada una de sus partes". También se ha referido a "otras pérdidas, más difíciles de cuantificar, pero más importantes", como "los abrazos que no hemos dado a los pies de una falla" y "los besos que no hemos recibido a las puertas del casal". El alcalde ha dicho que son unas pérdidas que también han sufrido el resto de fiestas y colectivos festeros de la ciudad, a los que ha enviado "un recuerdo especial".

El alcalde ha afirmado que este jueves se abre una etapa y se cierra otra que "Consuelo y Carla, junto con sus compañeras, afrontaron con valentía y disciplina". "Ellas han sido el espejo en el que se ha mirado todo el colectivo fallero, al cual han dado el aliento necesario para superar las adversidades. Vuestro compromiso con la fiesta, vuestra entrega en este circunstancias tan difíciles, será recordada siempre por todos", ha asegurado Ribó.

Con este acto, Carmen Martín y Nerea López comienzan a ejercer como máximas representantes de las Fallas de 2022 y toman el relevo a Consuelo Llobell y Carla García.

CORTES DE HONOR

La corte de honor de la Fallera Mayor 2022 está formada por Carla Colprin Martínez, de la Falla Doctor Oloriz-Arzobispo Fabián y Fuero; Carla Julia Fernández, de Quart-Palomar; Camila Román Pérez, de la Falla Reino de Valencia-San Valero; Paloma Eroles Martínez, de la comisión Conde Salvatierra-Cirilo Amorós; y María Albors Calduch, de plaza del Pilar.

Completan la lista Sofía Guillot Aleixandre, de la plaza Lope de Vega; Marina Ballester Estevan, de la Falla plaza Luis Cano; Carolina Soriano Alabau, de la Falla plaza Virgen de Lepanto; Beatriz Buigues Montoliu, de la Falla Marqués de Solferit; Lucía Paya Ramírez, de Falla Maestro Aguilar-Matías Perelló; Eva Alcahuz Martín, de la Falla Palleter-Erudito Orellana; y Claudia Mas Galarza, de la Falla Exposición-Micer Mascó.

En cuanto a la Corte Infantil, la integran Adela García Gimeno (Gloria-Felicidad-El Tremolar); Isabel Esplugues Balaguer (La Pobla del Duc-Benipeixar); Alba Hurtado Escobar (Falla Federico Mistral-Murta); Valentina Ravelló Faubel (Conde Salvatierra-Cirilo Amorós); y Sara Selles Gutiérrez (Falla Costa i Borràs-Agostina d'Aragó).

También figuran en el grupo Carla Vicente Alfonso (Bolsería-Tossal); Carmen Calduch Sebastià (Falla Burjassot-Padre Carbonell); Patricia Zurano Cívico (Cuba-Puerto Rico); Cayetana Santacruz Blasco - (Fernando el Católico-Ángel Guimerà); Carmen Giménez Amaro (Olivereta-Cerdà i Rico); Daniela Alcoy Damía (Falla plaza del Negret); y Carla Alcocer Mayordomo (Reino de Valencia-Císcar).