La Diputación entrega los Premios de Igualdad de Género 2021

El acto, celebrado en el Parque de las Ciencias, ha estado presidido por el máximo responsable de la Diputación de Granada, José Entrena, quien ha destacado la igualdad en el empleo, en el reparto de las cargas familiares y en los espacios de poder como los principales ejes de actuación para que la equiparación legal entre hombres y mujeres sea también real y efectiva.

Según ha informado la Diputación en una nota, Entrena ha estado acompañado por la diputada de Igualdad, Juventud y Administración Electrónica, Mercedes Garzón, que también ha intervenido en el acto, miembros del gobierno provincial y representantes de los grupos políticos de la institución. También han asistido representantes de otras instituciones y entidades, y miembros de asociaciones y colectivos vinculados a la igualdad en la provincia.

"Es un honor poder ofreceros este reconocimiento y nuestro agradecimiento por el esfuerzo, el compromiso y la generosidad a la hora de sacar adelante buenas ideas que finalmente se convierten en realidades que contribuyen a la igualdad en nuestra provincia", ha destacado el presidente, que se ha mostrado orgulloso de representar a una institución que "trabaja sin descanso" en favor de la igualdad y que proyecta ese compromiso junto al reconocimiento de la labor que llevan a cabo mujeres, asociaciones, instituciones y otras organizaciones en nuestra provincia a favor de la igualdad de oportunidades, derechos y responsabilidades.

El presidente ha hecho referencia a un nuevo escenario político y social en el que "hay fuerzas y tendencias emergentes que no desean ese avance, que trabajan para la involución en materia de feminismo e igualdad". Para Entrena, no se trata de "unos pocos" líderes políticos y sociales "exaltados", sino que tienen un apoyo popular "considerable" entre sectores de la población en los que "ha calado la idea de que la igualdad es un asunto menor y que no hay nada que corregir".

Igualmente se ha referido la necesidad de erradicar la violencia machista "que tanto daño está haciendo", y que tiene que abordarse sin demora para construir una "sociedad sana". Además, ha subrayado que "no es violencia doméstica, sino violencia de género".

También ha recordado que la pandemia "ha sido difícil" para muchas personas, y para muchas mujeres, porque se convirtió en un "contexto hostil en términos de igualdad". Las precariedad y las dificultades, según ha afirmado, se proyectan "en primer lugar y con toda su crudeza en las personas más vulnerables". "Eso es algo que tenemos que corregir", ha concluido.

Por su parte, la diputada de Igualdad ha subrayado que esta entrega de premios coincide con el 15 de octubre, Día Internacional de las Mujeres Rurales. "Hemos querido hacerla coincidir como homenaje a todas las mujeres de la provincia, especialmente a las que viven y trabajan en entornos rurales", ha señalado. Para la diputada, "poner el foco, valorar y reconocer su posición en nuestro territorio, y garantizarles igualdad de oportunidades, es hoy imprescindible desde cualquier punto de vista, porque las mujeres que viven en el medio rural son clave en el desarrollo sostenible de nuestros pueblos, y de nuestra sociedad en su conjunto".

Igualmente, ha sostenido que la pandemia ha supuesto "un retroceso generalizado" en los derechos de la mujer. Por ello, ha dicho es necesario un esfuerzo "que consiga transformar la realidad actual y que se establezca un nuevo pacto social, un nuevo orden político, moral, económico, cultural; en definitiva, un nuevo espacio público de libertad más justo y equitativo para toda la ciudadanía".

El acto ha estado presentado y conducido por Las Poderío, con Marikilla Muñoz, actriz tragicómica, Alba Olmedo, cantaora y bailaora, y Blasa Sáez, pianista y cantante.

En la categoría de 'Asociaciones de mujeres y organizaciones sin ánimo de lucro', este año el premio ha recaído en la Federación de Asociaciones de Mujeres Sulayr de Guadix. Por su contribución e impulso del asociacionismo de mujeres en la zona, su lucha por consolidar la democracia paritaria y participativa en territorios rurales, asi como sus iniciativas en materia de género, juventud y bienestar social, avanzando por visibilizar la situación de las mujeres.

En la categoría de 'Centros escolares, profesorado, de forma grupal o individual, y AMPA', en esta edición se premia el trabajo del instituto Cerro de los Infantes de Pinos Puente. Por el desarrollo de iniciativas coeducativas innovadoras, creativas e integradoras implicando a toda la comunidad educativa, incidiendo especialmente en la sensibilizacion y prevención contra la violencia de género.

En la categoría de 'Ayuntamientos y otros entes locales', ha resultado premiado el de Armilla. Por su trayectoria y experiencia en materia de promoción de la igualdad, apostando por el impulso de la transversalidad de género en la administración local.

En la categoría de 'Entidades socio-económicas y culturales', se ha otorgado el premio a Vocalía de Teatro de la Asamblea de Mujeres Clara Campoamor de La Zubia. Por su impulso de las artes escénicas como herramienta para la transformación social, el empoderamiento, y visibilidad de las mujeres, así como la proyección de su trabajo más allá del territorio provincial.

Además, se entregan menciones especiales al equipo juvenil de voleibol femenino del Club Deportivo Gójar, por su lucha y esfuerzos para que las mujeres deportistas sean tratadas de modo igualitario, poniendo de relieve las discriminaciones de las que son objeto, y en especial su iniciativa en contra del acoso y la violencia verbal en el deporte; y a la Agrupación de Mujeres Sordas Diez de Febrero de Granada. Por su trayectoria y actividades en favor de la igualdad de las mujeres sordas y/o con discapacidad auditiva, así como su integración en todos los ámbitos, y visibilidad de sus situaciones específicas.