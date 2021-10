Profesionales oleícolas de España y América Latina participan en el XV Encuentro de Maestros de Almazara

El Auditorio Guadalquivir del Palacio de Congresos de Ifeja ha acogido esta "jornada de primer nivel" organizada por GEA y celebrada en formato híbrido, ya que ha habido asistentes presenciales y 'online' a través de la emisión en 'streaming'.

De este modo, esta actividad formativa ha vuelto a su formato y lugar de celebración habitual después de que el año pasado se celebrara en formato cien por cien telemático como consecuencia de la pandemia de la covid-19, según ha informado en una nota la organización.

La inauguración oficial ha contado con la participación del presidente de la Diputación de Jaén, Francisco Reyes; el alcalde de la capital, Julio Millán; y el presidente de GEA Iberia, Álvaro Martínez. En su intervención, este último ha destacado que el evento ha retornado a su formato y lugar de celebración tradicionales, con un programa de gran relevancia.

"Hemos preparado una propuesta muy atractiva con temas técnicos de mucho interés para los profesionales del sector que han acudido de todo el territorio nacional", ha explicado. En este sentido, ha puesto de relieve el caso de éxito de la almazara Terranovus llevado a cabo por GEA, "una almazara moderna, digital, automatizada, que está marcando la tendencia de futuro del sector".

Por su parte, Reyes ha agradecido a GEA el retorno a la normalidad en la formación oleícola con un encuentro que "tradicionalmente supone el pistoletazo de salida de la recogida de la aceituna en la provincia de Jaén". "Esta jornada, al igual que Expoliva, siempre es un punto de encuentro, de reflexión sobre avances, nuevas tecnologías, y cómo obtener ese aceite de oliva de calidad que es fundamental para todo el territorio andaluz y la provincia de Jaén", ha dicho.

El alcalde ha afirmado que, gracias a esta jornada, "Jaén es hoy el epicentro de la formación y de la capacitación de los maestros de almazara, que tienen un papel fundamental en el desarrollo del sector del aceite de oliva, al igual que lo ocupa GEA, una empresa puntera y con un elevado nivel tecnológico".

El Encuentro de Maestros y Responsables de Almazara es un evento que aúna la formación de primer nivel con el 'networking' y el intercambio de experiencias entre los maestros y responsables de almazara de toda España. Ha respetado las medidas sanitarias para combatir el coronavirus en todo momento, por lo que se han dejado asientos de separación entre todos los asistentes y el almuerzo se ha desarrollado al aire libre.

PONENCIA

La actividad formativa ha comenzado con una ponencia técnica centrada en el control de temperatura durante el proceso de molturación del aceite de oliva, con la intervención de Mariela Chova, responsable de Calidad del Grupo Castillo de Canena, y Miguel Abad, consultor técnico.

A continuación, Cristóbal Sánchez, delegado de Agromillora en Andalucía, ha ofrecido una charla sobre el presente y tendencias de futuro del olivar de secano en seto. Tras una pausa, ha sido el turno de la exposición del caso de éxito de Terranovus, una moderna almazara en Portugal con una decidida apuesta por la digitalización y la automatización en sus procesos productivos.

Carmelo Sánchez, propietario de Terranovus, Juan Vilar, consultor estratégico, y Alejandro Polo, experto en Industria 4.0 del Centro de Competencia de Automatización de GEA han explicado "los detalles de un proyecto que marca el camino de futuro para el sector, con un importante nivel de automatización y una novedosa plataforma que permite visualizar todos los datos relevantes de las diferentes fases de producción oleícola en un solo sistema".

CIERRE CON TONI NADAL

El cierre del encuentro ha contado con Toni Nadal, entrenador de tenis, conferenciante y mentor y entrenador de Rafa Nadal durante muchos años. En su intervención, ha realizado un repaso a los principios que han llevado a su sobrino a ser número uno del mundo durante muchos años.

"Hay que estar motivado y confiar en que todo va a ir bien en cualquier actividad que te propongas, tener siempre la capacidad de aprender y mejorar", ha explicado. Según ha agregado, siempre confió en que Rafa Nadal iba a ser un gran jugador de tenis por su capacidad de trabajo y altas aspiraciones y ha resaltado que siempre le trasladó "que el fracaso no es no llegar, sino no dar el máximo".

El Encuentro de Maestros y Responsables de Almazara es la principal actividad formativa que organiza GEA, multinacional alemana "con un fuerte compromiso con la mejora de los profesionales del sector oleícola". Más de 5.000 profesionales de varios países se han formado en este foro, que "se ha consolidado como un importante referente a nivel nacional". A través de su Centro de Excelencia en Aceite de Oliva, la empresa impulsa o patrocina numerosas formaciones y edita publicaciones técnicas de interés.