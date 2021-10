El tribunal de la Audiencia Nacional que juzga el caso 'Villarejo' ha declarado este jueves en rebeldía a uno de los acusados en la pieza separada 'Pintor' porque se encuentra en paradero desconocido, sin que se sepa si "incluso le ha podido pasar algo", acordando juzgarlo aparte cuando se le localice. Se trata de Juan Manuel León Leiva, acusado de dos delitos de descubrimiento y revelación de secretos por los que la Fiscalía Anticorrupción pide que sea condenado a doce años de cárcel.

Su abogado defensor ya explicó en la primera sesión del juicio que su representado no se encontraba en la sala porque no daba con él, indicando que haría las gestiones necesarias para localizarlo. Sin embargo, en el arranque de la sesión de este jueves, la presidenta del tribunal, Ángela Murillo, ha explicado que el abogado les ha comunicado que "ignora el paradero" de Leiva. "No comparece (hoy) ni se espera que comparezca porque no hay forma de dar con él. (Su letrado) no sabe si incluso le ha podido pasar algo", ha añadido la magistrada.

Así las cosas, Murillo ha acordado declararlo en rebeldía y expulsarlo del procedimiento en curso, para que pueda continuar respecto a los demás acusados -otros 30-, sin perjuicio de que sea juzgado en una pieza separada cuando aparezca. El Ministerio Fiscal y las acusaciones no han mostrado inconveniente, al igual que la mayoría de las defensas, si bien las del comisario jubilado José Manuel Villarejo y su mujer, Gema Alcalá, han protestado al entender que esta cuestión se debía haber planteado en la sesión inaugural.

El encargo del `Pintor´

Leiva está acusado por 'Pintor', una de las tres piezas separadas que se ventilan en este juicio, relativa al encargo que habrían hecho los empresarios Fernando y Juan Muñoz a Villarejo en 2017 para supuestamente extorsionar a otro empresario, Mateo Martín Navarro, y a su abogado, el ex juez Francisco Javier de Urquía, para que revocara su declaración de insolvencia y afrontara el pago de una deuda de más de 1,5 millones de euros que Hacienda les reclamaba de forma solidaria.

Según el auto de procesamiento dictado por el Juzgado Central de Instrucción Número 6, Leiva sería una de las personas que colaboró con Villarejo en este encargo mediante la obtención de "imágenes íntimas" de Urquía y "otra información de carácter profesional", usando para ello dispositivos electrónicos de captación de imagen entre enero y marzo de 2017.

Caso `Tándem´

Además de 'Pintor', se juzgan 'Land' y 'Iron', siendo las primeras piezas de la macrocausa 'Tándem' que llegan a juicio. En total, Anticorrupción reclama para Villarejo una pena de prisión de 109 años de cárcel, multas que superarían los 950.000 euros --a las que habría que sumar las indemnizaciones de las que respondería solidariamente junto a las otras personas que resultaran condenadas--, así como inhabilitaciones para ejercer cargo y empleo público y para el sufragio pasivo.

Este primer juicio de 'Tándem' llega casi cuatro años después de que el comisario Villarejo fuera detenido por una causa que ha ido engordando hasta configurar un puzzle de más de una treintena de piezas separadas referidas a los numerosos y diversos encargos que recibió a través de CENYT, su grupo empresarial, radicado en la Torre Picasso de Madrid.

De acuerdo con las pesquisas dirigidas por Manuel García-Castellón, el denominador común de las piezas separadas, más allá de quién le contratara -desde grandes empresas del IBEX 35 a particulares- y para qué, es que Villarejo habría asumido estos trabajos siendo comisario en activo y se habría valido de los recursos policiales a su alcance para cumplir con sus clientes.