PP de Torrelavega pide al alcalde que cese a los concejales del PSOE por la "traición" del soterramiento

Los populares, que han ofrecido su apoyo al regidor municipal si se planta ante el PSOE en defensa de Torrelavega, se han manifestado así en un comunicado, después de conocer que el proyecto de ley de PGE, registrado este miércoles por la ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, no incluye partida presupuestaria para ejecutar la obra del soterramiento de las vías.

Para la portavoz del PP en el Ayuntamiento, Marta Fernández-Teijeiro, es "inconcebible" que, tras más de tres años de la firma del convenio con el Ministerio de Fomento (ahora denominado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana), el Gobierno central "ni siquiera consigne un euro para la obra de la integración ferroviaria".

La popular ha calificado este hecho como un "fracaso total" del alcalde y del pacto de regionalistas y socialistas en Torrelavega que, a su juicio, "se está demostrando como fatal para la ciudad".

Fernández-Teijeiro, que señala que ya había denunciado recientemente el peligro que corría el soterramiento, ha apuntado que no solo se está hablando de la mayor inversión en la historia de la ciudad, que ronda los 100 millones, sino que se trata de "una acción transformadora y de futuro, que debe completarse, como refleja el Plan de Movilidad, con una estación intermodal de autobuses".

Por eso, ha asegurado que en el equipo de Gobierno de Torrelavega no puede seguir un partido que -ha dicho- "acaba de apuñalar a la ciudad en su proyecto más importante".

"Estamos ante el fracaso definitivo de la legislatura del alcalde López Estrada, salvo que cambie totalmente el chip y empiece a defender a Torrelavega con toda su energía, cosa que hasta ahora no ha hecho", ha explicado.

A su juicio, el regidor municipal tiene que cesar inmediatamente a los concejales socialistas en el equipo de Gobierno para "demostrar en Madrid que con Torrelavega no se juega y que a los torrelaveguenses no se les toma el pelo".

Además, ha trasladado el apoyo del PP para garantizar la estabilidad municipal. "Ya estamos nosotros con 5 concejales, que sumamos mayoría suficiente, para respaldar en las votaciones lo que haya que pactar y aprobar", ha dicho.

Para la dirigente popular, a López Estrada "le toca retratarse" porque, en su opinión, se encuentra ante el momento que define la legislatura.

Por ello, le ha pedido que "reaccione y ejerza de alcalde". "Le apoyaré si lo hace, pero si no lo hace deberá asumir sus gravísimas responsabilidades", ha insistido Fernández Teijeiro, para quien la situación es "insostenible" y los vecinos de Torrelavega sienten una "indignación extraordinaria porque no tiene defensa que un acuerdo de 2018 no tenga financiación en 2022 por parte de la Administración que pone la mitad del dinero".

Ha explicado que desde el grupo popular ya expresaron sus sospechas hace días cuando en la reunión del consejero de Industria, Francisco Javier López Marcano, con la secretaría de Estado de Infraestructuras, Isabel Pardo, "se silenció" la integración ferroviaria.

"Nos decían que sobreactuábamos, pero no era así, incluso, nos quedamos cortos", ha lamentado Fernández Teijeiro.

Según la portavoz, "ha quedado totalmente claro que no hay voluntad socialista en realizar el soterramiento y la pregunta que se hacen los vecinos hoy es si tampoco hay voluntad regionalista y si el PRC se va a tragar esto".

SIN PLAN DE INDUSTRIALIZACIÓN PARA EL BESAYA

Por último, también se ha quejado que los PGE para 2022 no han incluido en el Ministerio de Industria un plan de industrialización del Besaya, mientras que sí lo había en los presupuestos de Mariano Rajoy.

"¿Al PRC y al alcalde, con Sniace cerrada, no les parece necesario un esfuerzo especial del Ministerio de Industria en Torrelavega?. Están dejando tirada a esta ciudad de una manera muy fea", ha concluido.