La lava desborda el cono principal del volcán de La Palma pese a que el avance de una colada se había ralentizado

La lava del volcán de La Palma no deja de ofrecer impactantes imágenes. A las 14.15 hora canaria la lava se ha desbordado del cono principal del volcán de La Palma, según pudieron captar las cámaras de INVOLCAN, aunque desde el Instituto Geográfico Nacional aseguran a TVE que el desbordamiento de la colada "no supone ningún riesgo", ya que "está cerca del punto de emisión y no se han abierto ramales".

Además, el Comité Director del Pevolca continúa con la intensa monitorización y vigilancia de los dos frentes de lava que están atravesando el barrio de La Laguna, en Los Llanos de Aridane, para prever cualquier cambio significativo que obligue a tomar nuevas medidas de protección civil, al margen de las evacuaciones que ya se han llevado a cabo en la noche de ayer y esta misma mañana.

El director técnico del Pevolca, Miguel Ángel Morcuende, ha explicado en rueda de prensa que por encima de la colada primigenia hay otra que está moviéndose en dirección oeste-noroeste, en la cual existen dos apéndices: uno que hasta el día de ayer ha tenido una "alta intensidad" y "bastante recorrido" y que la pasada madrugada ha destruido el Supermercado SPAR de La Laguna, y otro al noroeste que atravesó el Polígono Industrial del Callejón de la Gata y que esta noche ha atravesado el campo de fútbol.

Miguel Ángel Morcuende ha indicado que las últimas evacuaciones se han realizado, precisamente, por el avance de estos dos frente y ha supuesto el desalojo de todas las personas que aún quedaban en el barrio de La Laguna. Según el censo de población, habrían sido desalojadas unas 400 personas; sin embargo, el director técnico del Pevolca ha precisado que muchos vecinos ya habían abandonado la zona voluntariamente y se habían alojado en segundas residencias o en casas de familiares o amigos.

Morcuende ha señalado que ambos frentes "están perdiendo fuerza y capacidad de moverse sobre el territorio". Respecto al frente que ha destruido el supermercado SPAR, señaló que se trata de una estructura con mucho volumen porque ha englobado bastante material procedente de edificaciones que le hacen difícil moverse, toda vez que ha perdido mucha fluidez y ha ganado en viscosidad.

En cuanto al frente del campo de fútbol, apuntó que esta noche ha tenido bastante fluidez, entre otras cosas, porque el otro frente había ganado mucha viscosidad y estaba forzando a ensanchar por la zona norte a la colada que venía detrás. Esto ha hecho que haya ganado en velocidad pero también está englobando más materia sólida y perdiendo velocidad.

Miguel Ángel Morcuende ha incidido en que es difícil saber hasta dónde van a llegar estos dos frentes, de ahí que como medida de prevención se haya decidido evacuar la zona hasta el municipio de Tazacorte. En este sentido, preguntado por la posibilidad de nuevas evacuaciones, indicó que se harán en virtud de lo que siga haciendo la colada, que se continúa vigilando permanentemente, insistió. En el caso de que los dos frentes se detentan finalmente, el director técnico del Pevolca no descarta que los vecinos puedan regresar a sus casas.