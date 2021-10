La Diputació de València col·laborarà en la segona fase del Museu del Tèxtil de la Comunitat a Ontinyent

Sobre aquest tema, Gaspar ha traslladat l'alcalde, Jorge Rodríguez, que es tracta d'un projecte "que té ànima i un fil conductor amb els anhels de la població que l'impulsa i se'l creu".

Per açò, ha assenyalat que "quan les iniciatives tenen ànima i mereixen la pena s'ha d'aportar un plus perquè perduren en el temps, i ací estarà la Diputació". En aquest sentit, ha explicat que des de la corporació que dirigeix s'està enquadrant la forma de fer-ho, amb la convicció que "volem seguir recolzant el projecte en la segona fase, anímica i també econòmicament".

Gaspar ha afegit que "la Diputació pertany a moltes fundacions, però aquesta és exemplar i així ho demostra el fet que el projecte haja sigut capaç de passar del paper a la realitat, de fer tangible allò que era només una idea". "Seguirem donant supor a aquesta iniciativa localitzada en el cor de les comarques centrals, que és on es desenvolupa l'activitat del tèxtil amb major intensitat en tota la Comunitat Valenciana", ha finalitzat.

MUSEU I INVESTIGACIÓ

Per la seua banda, l'alcalde i president de la Fundació, Jorge Rodríguez, ha agraït el suport del president de la Diputació de València i ha recordat que ja va estar ací quan es va iniciar la demolició de les naus fora d'ordenació. "Un suport anímic i també econòmic tan necessari perquè els plànols es transformen en realitat. Sabem que farà tot el possible per a ajudar-nos, i hui hem volgut aprofitar perquè coneguera més a fons el projecte", ha assenyalat.

Així, en la reunió del Patronat, que ha tingut lloc en la nau ja reformada del Museu Tèxtil, s'ha comptat amb la participació dels arquitectes de l'estudi Torró-Soler, que han explicat els detalls del projecte, amb un pressupost d'1,6 milions d'euros, que inclou un espai museístic de 600 metres quadrats i un altre de formació i investigació de 535 metres quadrats.

La redacció del projecte ha sigut finançada per Caixa Ontinyent, una de les entitats que forma part del Patronat. El catedràtic de la Universitat de València Rafael Gil ha explicat als presents els detalls dels treballs, que consistiran en "una musealització molt moderna i interactiva, perquè l'espai siga atractiu".

Rodríguez ha conclòs que la reunió d'aquest dijous del patronat "constata que quan el treball es fa amb ànima i bons companys de viatge com Caixa Ontinyent, Ateval, Coeval o la Diputació de València, és més fàcil que el camí arribe a bon port".