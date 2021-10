El PP reclama la instalación de cámaras de videovigilancia en el Huevo de Colón, en San Jerónimo

En una nota de prensa, el portavoz popular en el Ayuntamiento, Juan de la Rosa, junto al portavoz adjunto, José Luis García, ha tachado de "lamentable" el estado en el que se encuentra este monumento, por la "dejadez y pasividad del alcalde, que está más centrado en otros menesteres y no se preocupa por los problemas de la ciudad".

De la Rosa ha explicado que "este conocido monumento se degrada día a día. Solo hay que darse una vuelta y comprobar su estado, ver los carteles con mensajes que incitan al odio que hay en el monumento, así como los robos constantes de las placas de bronce", a lo que ha añadido: "Es una vergüenza que Espadas sea conocedor de esta situación y no haga nada. Hace caso omiso a las denuncias que hacemos desde la oposición".

"Es incomprensible que Espadas no asuma sus competencias ni le importe el patrimonio de nuestra ciudad. Sevilla necesita un alcalde que esté en el día a día de la ciudad, no un alcalde pasivo que no haga nada por combatir los actos vandálicos en los monumentos", ha señalado de la Rosa.

Desde el PP han exigido que se dote al recinto de "seguridad y vigilancia permanente, así como la reposición de las placas de cobre que se han robado para que el Huevo de Colón vuelva a su estado original".