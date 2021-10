Els carrers de Benimaclet s'omplin de trencadís amb el retorn del festival conFusión

Aquesta tècnica tradicional es compon de peces irregulars i de diferents colors que en ajuntar-se poden crear una cosa única i inimaginable. Conceptes que metafòricament representen a les persones que formen part de conFusión.

Fins a cent propostes artístiques s'han presentat a les huit categories de l'octava edició, que van de música a art urbà, audiovisuals, poesia, tallers/xarres, exposicions, arts escèniques i instal·lacions urbanes. Tenen lloc en les quasi 30 localitzacions repartides pel barri i dutes a terme en un format presencial que complirà amb les restriccions vigents.

Com a novetat, aquesta edició una aplicació mòbil substituïx el mapa en paper que cada any serveix de guia a l'usuari. Desenvolupada per persones de l'organització, ja està disponible per a Android i iOS de forma gratuïta i sense publicitat. Conté tota la informació actualitzada sobre les propostes que configuren el trencadís multicolor d'enguany.

El festival naix de la voluntat de reivindicar les capacitats creatives i col·laboratives de persones de tot tipus i crear amb açò un esdeveniment artístic amb gran impacte social "per i per a la gent", sense interés econòmic.

Es tracta d'un projecte funciona durant tot l'any gràcies a l'aportació voluntària de temps, treball i idees. L'esdeveniment, que suposa el colofó de l'any, arranca amb una convocatòria oberta: es busquen propostes artístiques i espais que les acullen.

Així és com un cap de setmana a l'any, en el barri de Benimaclet, els balcons, salons, terrasses i places s'omplin de tot tipus de manifestacions artístiques i experiències culturalment valuosíssimes, ressalten els organitzadors.

Són huit els principis que caracteritzen i fan d'aquest esdeveniment alguna cosa "especial i únic": compartir, comunitat, cooperació, responsabilitat social, participació, igualtat, inclusió total i expressió lliure.