La variante delta no tiene rival: domina en España y el mundo casi al 100% porque no hay otra que contagie más

La particular competición que disputan desde el principio de la pandemia las distintas variantes del coronavirus tiene en estos momentos un claro vencedor. La variante delta se ha convertido en la hegemónica en España y en todo el mundo, y por primera vez desde que empezó la emergencia sanitaria por la Covid, no hay ninguna otra que intente ganarle terreno. La explicación es que no ha surgido ninguna más contagiosa que ella -aunque no se puede descartar del todo que lo haga en el futuro, a pesar de que Europa parece estar en la fase final de la pandemia-.

"Significa que no ha aparecido en ningún país, en prácticamente todo el mundo, ninguna variante nueva con capacidad de transmitirse más rápidamente o de infectar a personas con más éxito" que la delta. Así explica lo que está sucediendo el catedrático de Genética de la Universidad de Valencia, Fernando González, colaborador con la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunitat Valenciana (Fisabio), el organismo que se sitúa a la cabeza de las muestras de coronavirus secuenciadas para conocer sus características.

"Lo que está pasando con la delta es que es tan eficaz en términos de transmisión que ha logrado imponerse prácticamente en todo el mundo. Casi todas las variantes que se han detectado desde hace semanas son del tipo delta", dice González, que añade que esto "no quiere decir que la [variante] delta no esté cambiando", pues "hay unos 40 sublinajes", aunque ninguno es capaz de superar a la delta, al menos de momento.

La variante delta -que se detectó por primera vez en la India- representa en estos momentos prácticamente el 100% de los casos que se secuencian en España, según dijo este miércoles la ministra de Sanidad, Carolina Darias, que incidió además en que en estos momentos no hay pugna con otras que quieran desplazarla.

"No se han identificado nuevas variantes circulando actualmente en nuestro territorio", dijo la ministra sobre el dominio de la variante delta, que de momento se ha impuesto sobre unas que lo fueron en el pasado y otras que nunca pasaron de minoritarias, sin que de momento se aviste en el horizonte otra que pueda hacerle sobra y empezar a circular.

De la alfa a la delta

Así pues, la cadena de generación de variantes se ha detenido de momento en la variante delta, que se impuso a la variante alfa -o británica-, que fue la primera en convertirse en mayoritaria a partir de la amalgama de variantes con las que se declaró la emergencia por la Covid en España. La variante alfa se convirtió en la mayoritaria en la primavera de 2021 después de meses de ir introduciéndose. El relevo lo tomó la delta en verano, con la quinta ola. Si la variante alfa se suponía que era más virulenta, esta era más contagiosa, como pudo pudo comprobar la población más joven a partir del mes de junio.

En el camino se quedaron las variantes beta (sudafricana) y gamma (brasileña), que alarmaron a Sanidad pero nunca lograron superar la barrera del 10% de las muestras secuenciadas en España, según dato de julio, cuando delta dio el salto y arrebató a alfa la categoría de variante predominante, con el 68% de los casos.

Ahora, esta variante alcanza prácticamente el 100% no solo España, sino en todo el mundo. También en Perú y Colombia donde habían empezado a asomar otras dos -lambda y mu- que eran "variantes de interés" por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Ahora han sido superadas por la variante delta también en sus países de origen, con lo que de momento no han subido de nivel de alerta y no se han convertido en "variantes de preocupación".

Méritos propios

Mientras que el ministerio de Sanidad lo atribuye de forma genérica a la vacunación, el experto en secuenciación de Fisabio da una explicación muy diferente, porque la vacunación reduce pero no elimina los contagios. Según apunta González, el mérito es de la variante delta exclusivamente, de manera que no se puede descartar que el virus "encuentre su camino" con otra variante que logre superar a la delta.

En ese sentido, recuerda que las vacunas disponibles en estos momentos están siendo muy eficaces para evitar enfermar de gravedad por Covid o fallecer por ello, pero no contra el contagio. "Lo que no evitan es la transmisión o la infección, no son esterilizantes", apunta. Esto vendrá más adelante, si por ejemplo la vacuna que desarrolla en España el CSIC llega a buen puerto.

Mientras tanto, el virus sigue transmitiéndose, entre personas vacunadas y también entre los miles de millones de personas en todo el mundo que no están inmunizadas. "El virus va a seguir si tenemos 5.000 millones de personas no vacunadas, son en las que el virus puede evolucionar de forma diferente" y encontrar la manera de imponerse sobre la delta. "Cada vez es más difícil, pero no imposible", advierte González.