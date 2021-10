Culmina a Sagunt el rodatge de 'Nosotros no nos mataremos con pistolas'

Durant el rodatge al setembre i octubre, la Sagunt Film Office ha tramitat els permisos amb els departaments municipals de Mobilitat Urbana i Policia Local a les diferents localitzacions de la ciutat. El llargmetratge s'estrenarà per Filmax.

'Nosotros no nos mataremos con pistolas' és una dramedia protagonitzada per Ingrid García-Jonsson, Elena Martín, Joe Manjón, Lorena López i Carlos Troya, que donen vida a un grup d'amics que es retroben al poble després d'anys sense veure's per a celebrar una especial efemèride. La producció ha sigut a càrrec de Belén Sánchez i Lina Badenes, Un Capricho de Producciones i Turanga Films.

Aquesta pel·lícula, ambientada i rodada en un poble costaner de tradició de pescadors, està escrita pel director local Víctor Sánchez i Antonio Escámez i és l'adaptació per a la gran pantalla de l'obra teatral homònima de Víctor Sánchez Rodríguez, guanyadora del Premi Max a la Millor Autoria Revelació de 2016.

El rodatge s'ha efectuat en diverses localitzacions de Sagunt i la comarca del Camp de Morvedre, com per exemple a Quartell, on molts dels seus habitants van participar de figurant, la platja d'Almardà i espais emblemàtics com el Horno Alto Nº 2 o el Grau Vell.

La Sagunt Film Office, un projecte comarcal gestionat per la delegació de Turisme de Sagunt i integrat en la Film Office València i Spain Film Commission, es va crear en 2017 i des d'aleshores ha permès que programes de televisió nacionals i internacionals, vídeos musicals, anuncis, sèries de televisió, curts i pel·lícules hagen tingut lloc a la ciutat. Entre ells destaquen la sèrie 'Perdida', la pel·lícula 'El Lodo', protagonitzada per Raúl Arévalo i Paz Vega, o la pel·lícula 'Vasil', protagonitzada per Karra Elejalde.

