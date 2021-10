UxGC dice que las obras de la MetroGuagua en Las Palmas de Gran Canaria "incumplen" la normativa de accesibilidad

En concreto, expone que muestra de dicho incumplimiento se puede observar en las calles de la zona del Mercado Central del Puerto, donde las obras acometidas "no respetan las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados".

A ello agrega que en los vados peatonales, el pavimento "no se resalta adecuadamente" en colores reconocibles para evitar confusiones a las personas con discapacidad visual, lo que añadió ocurre también en los desniveles de las aceras, "creando situaciones de enorme peligro para toda persona con problemas de movilidad reducida, entre ellas, los mayores", según ha indicado UxGC en nota de prensa.

Para Hernández Bento "no" es entendible cómo un proyecto "tan importante" como la MetroGuagua "incumple una norma básica" para la orientación de personas con discapacidad visual, tales como el pavimento táctil indicador y el resalte de colores, incumpliendo lo que exige la normativa.

Al respecto, matiza que al "no existir los indicadores para orientar, dirigir y advertir a las personas en distintos puntos del recorrido, no se hace efectiva la igualdad de oportunidades y la no discriminación" de las personas que presentan alguna discapacidad en el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados.