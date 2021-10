CSIF insta Sanitat a reforçar les plantilles per a afrontar la campanya de vacunació de la grip

Així mateix, la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha urgit a informar sobre la campanya de vacunació contra la grip, que s'està retardant, tant a la població com als treballadors davant "la incertesa" que s'estan generant.

Per açò, ha traslladat la seua preocupació per eixa falta d'informació i planificació i, sobretot, pel fet que aquesta campanya l'afrontaran unes plantilles "minvades". Així, calcula que la sanitat valenciana té una manca d'11.000 places estructurals. A més, recorda que 6.200 professionals contractats com a reforços covid conclouen contracte el 31 de desembre i que Conselleria no ha anticipat que vullga renovar-los.

En eixe sentit, insisteix en la necessitat de reforçar plantilles davant una campanya contra la grip especialment complicada per la coincidència de la vacunació contra el covid per a una part de la població que encara no ha sigut immunitzada i per als qui reben una tercera dosi.

La central sindical lamenta que malgrat d'aquesta complexa situació, Conselleria "no informe als treballadors, retarde l'inici de la campanya i, sobretot, no reforce les plantilles per a afrontar-la".