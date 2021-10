Cs exige al Ayuntamiento de Ibiza que reclame la finalización "cuanto antes" de las obras de la nueva depuradora

Asimismo, le han exigido que replantee el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) ya que el actual está obsoleto. Así lo ha destacado la formación en el pleno del Estado del municipio celebrado este jueves.

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos, José Luis Rodríguez, ha comenzado su intervención recordando que, transcurrido un año, este municipio "no ha cambiado mucho".

En relación a la gestión sostenible del agua, ha lamentado que el municipio sigue con las obras de la nueva depuradora en suspenso y, aunque no dependa directamente del Ayuntamiento, "no les he escuchado reclamar enérgicamente retomar de inmediato las obras", ha declarado Rodríguez.

"Es urgente finalizar la tan necesitada depuradora para el futuro, la sostenibilidad del municipio y para la protección de las praderas de posidonia, que son Patrimonio de la Humanidad", ha insistido.

En línea con esta demanda y relacionada con el ciclo del agua, Cs ha lamentado también que no haya sido construido un metro lineal de canalización para el desdoblamiento de fecales y pluviales.

Respecto a la contrata del agua, el portavoz de Ciudadanos ha señalado que es "indignante" que esté caducada desde 2015 y que la coalición formada por PSOE y Unidas Podemos no haya hecho nada al respecto.

CRÍTICAS AL PMUS

Sobre el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), desde Cs han lamentado que han vivido recientemente una "bochornosa situación" con la aprobación de un plan de movilidad que ha entrado en vigor antes de su aprobación.

También han considerado que el proyecto está "desfasado, obsoleto, anticuado y desactualizado".

Según el portavoz, el Plan incumple también la Ley de Cambio Climático. Por ello, Ciudadanos ha reclamado un PMUS consensuado, por lo que el alcalde debe convocar a todos los portavoces del Ayuntamiento de Ibiza para elaborar un Plan de Movilidad Sostenible acorde a las necesidades del municipio, ha concluido Cs.