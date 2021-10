Ricardo Bellveser dona al CVC dos retrats de Berlanga i Fuster

Es tracta de dos olis, un del cineasta Luis García Berlanga i un altre de l'assagista Joan Fuster. Tots dos van ser també membres, en el seu moment, del CVC.

La donació s'ha celebrat amb un acte al que Ricardo Bellveser i el CVC han convidat a la família del pintor, entre ells la viuda, María Hernández, i el seu fill, Alexis, informa la institució cultural en un comunicat.

En la sala de Plens del CVC, també han estat presents molts integrants de la institució. El seu president, Santiago Grisolía, ha donat una càlida benvinguda a Ricardo Bellveser. En nom del Consell Valencià de Cultura, el president li ha expressat que la donació era una mostra de la seua "generositat infinita" amb l'entitat i amb el que representa, i li ha recordat l'estima i l'agraïment dels valencians.

Per la seua banda, el secretari, Jesús Huguet, ha parlat de la importància de les persones que formen i han format la institució, entre les quals es troba Bellveser. Ha recordat el seu paper en diverses iniciatives internes i externes de la institució, de la qual va començar a formar part en 1995 i a la qual va pertànyer durant 24 anys.

FUNCIÓ DE CONCILIACIÓ

També ha rememorat sobre el seu paper com a vicepresident, que va exercir en una "exquisida funció de conciliació entre les diverses sensibilitats i personalitats dels membres", i per a "obrir el Consell a totes les institucions valencianes, entre les quals ara és un referent".

En la seua intervenció, Ricardo Bellveser ha exposat fins a quin punt troba a faltar el CVC, per l'"enorme tasca que es duu a terme i per la capacitat que té de temperar els conflictes culturals".

Ha explicat que va coincidir anys amb Berlanga, del qual ha revelat algunes anècdotes, com una sobre la seua proposta de musealitzar els zoològics amb codis QR per a visitants i animals, o una altra relacionada amb la seua no renovació com a membre del Consell, en un moment en què la institució havia de tractar la qüestió lingüística i feia falta que formaren part especialistes en l'assumpte: "No em renoven, estic indignat, m'han cessat sense motorista!.

Finalment, ha expressat que no deixarà mai de ser del CVC. Per a acabar l'acte, i en nom de la família Alemany, la viuda, María Hernández, ha explicat l'obra d'Álex Alemany relacionada amb els membres del CVC, ha descrit Ricardo Bellveser com un home "gran com a intel·lectual i com a persona" i ha agraït a la institució el caràcter íntim de la celebració.