Ribera Salud defensa l'"impecable" treball a Torrevella i reitera que no prorrogar obeeix a criteris "ideològics"

El director gerent del Departament de Salut de Torrevella (Alacant), José David Zafrilla, ha assegurat aquest dijous que, després de 15 anys de gestió, el grup Ribera deixa l'àrea "a l'avantguarda sanitària i com a referent internacional" i ha insistit que la decisió "unilateral" de la Conselleria de Sanitat de no prorrogar el contracte de concessió, que expira aquest divendres 15 d'octubre, s'adopta "sense tindre en compte cap criteri tècnic i només fonamentada en ideologia".

La gerència del centre qualifica d’"unilateral" la decisió del canvi de gestió i assegura que aquesta reversió "es farà efectiva incomplint la Llei d'Estabilitat, segons la pròpia Intervenció General de la Generalitat, per mancar d'informes econòmics sobre el cost que suposarà la gestió directa i que justifiquen el procés de reversió".

Zafrilla sosté que el departament de salut té "la menor demora quirúrgica de la Comunitat Valenciana" perquè "els pacients esperen menys que en la resta de departaments públics per a una consulta externa" i que "compta amb més especialitats i menys derivacions a altres centres, més eficiència i una gestió de la crisi de la Covid exemplar", segons ha informat el grup en un comunicat.

El director gerent del departament ha fet balanç dels 15 anys de gestió del departament de salut i ha posat en relleu la xifra de demora quirúrgica mitjana: "Els pacients de Torrevella esperen un mes i mig menys que els de la resta d'hospitals públics, segons les dades oficials corresponents al mes de setembre de 2021. Així mateix, els usuaris del departament de salut de Torrevella compten amb 30 dies de mitjana per a obtindre una primera consulta amb el metge especialista, "molt per davall de la mitjana de la Comunitat Valenciana".

A més, ha exposat que, segons es desprén de l'informe de la Sindicatura, Torrevella Salut és un 30% més eficient que la resta d'hospitals públics de la Comunitat Valenciana, "la qual cosa es tradueix en un estalvi de 45 milions d'euros a l'any per a la butxaca del ciutadà".

"Totes aquestes dades evidencien que la decisió de no prorrogar al grup sanitari Ribera el contracte de concessió administrativa ha sigut presa per la Conselleria de Sanitat sense tindre en compte cap criteri tècnic i només fonamentada en ideologia", ha afirmat Zafrilla.

De la mateixa manera, ha ressaltat que l'experiència de reversions anteriors, en concret la de l'Hospital de la Ribera, a Alzira (València), "ha resultat ser un autèntic fracàs, amb l'empitjorament del servei oferit als pacients, l'augment de les llistes d'espera, la deterioració de les infraestructures i el mal ambient laboral".

Ruptura de les regles

"D'aquesta manera, la Generalitat Valenciana trenca les regles bàsiques de col·laboració entre empreses i administració, i trasllada la idea que no importa com es facen les coses; es faça bé o es faça malament, el resultat és el mateix, la qual cosa posa en risc la qualitat del servei sanitari que es presta als ciutadans", ha afegit. En aquest sentit, a més ha assegurat que el treball de l'equip de professionals durant aquests 15 anys ha sigut "impecable" i que "hem estat a l'altura en cada situació difícil, especialment durant la pandèmia per la Covid-19".

"En aquesta crisi sanitària, el departament de salut de Torrevella va atendre un gran volum de pacients en comparació amb altres hospitals i, no obstant això, va registrar la menor taxa de contagis entre professionals de la Comunitat Valenciana i una xifra tres vegades inferior a la mitjana nacional", ha assegurat.

Model més favorable

Segons Zafrilla, després de 15 anys al capdavant del Departament de Salut de Torrevella, "estem absolutament convençuts que el nostre model de gestió indirecta és més favorable per als 160.000 pacients adscrits al departament que el model tradicional de gestió directa, per la qual cosa haguera sigut un exercici de responsabilitat que l'administració valenciana l'haguera mantingut així, més encara després de la crisi sanitària mundial del coronavirus".

El director gerent ha lamentat que "es perda l'oportunitat de fer conviure dos models de gestió que poden complementar-se i enriquir-se mútuament" i augura que, amb la reversió d'aquest departament de salut al sistema públic, "estem retrocedint en l'evolució sanitària del nostre país, just en una Comunitat que té la sort de poder realitzar un exercici seriós de comparació entre models per a avançar cap a la modernitat".

"Hem volgut ser responsables i deixar per als pròxims gestors un Pla Estratègic que permeta mantindre els nivells de qualitat assistencial que durant tot aquest temps hem aconseguit en el departament i que contempla una inversió, per als pròxims cinc anys, de quasi 40 milions d'euros en noves infraestructures", ha indicat.

Com a exercici de "transparència", la gerència del Departament ha convidat als diputats autonòmics de tots els partits amb representació en els Corts perquè conegueren de primera mà el balanç i l'estat de situació de l'àrea.

"Estem orgullosos del treball realitzat en aquests 15 anys, i volem agrair especialment als professionals la seua dedicació i esforç, que s'ha plasmat en els 50 reconeixements obtinguts en aquest període com la prestigiosa acreditació Joint Comission International, i per descomptat als nostres pacients, per la seua fidelitat i confiança", ha conclòs.