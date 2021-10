La pasada semana, C. Tangana y Nathy Peluso revolucionaron a todo el mundo con el estreno de Ateo, su nueva canción que cuenta con un provocativo videoclip que no ha dejado indiferente a nadie.

La grabación tenía a ambos artistas bailando y perreando en la catedral de Toledo, algo que generó muchas críticas e incluso provocó que algunos feligreses acudieran con velas para hacer un acto de reparación.

Sobre este asunto han debatido este jueves en Espejo público, donde han emitido un fragmento del deán de la catedral que aseguraba haber cobrado 15.000 euros por el alquiler para el videoclip, aunque, según informan medios, la productora pagó un total de 30.000.

Carmen Lomana, colaboradora del magazine de Antena 3, ha considerado que, si alquilaron el recinto, no se les podía poner ninguna pega: "No se pueden quejar, porque han pedido permiso y han pagado. Perrean y hacen lo que les da la gana. ¿Pero está bien? Yo pienso que no es un lugar para ir a perrear".

"En muchas iglesias, los sacerdotes jóvenes dicen la misa con música, guitarras y canciones, pero hasta el momento perrear no", ha opinado. "No es lógico, y mucho menos en la catedral de Toledo, un sitio tan significativo y emblemático".

"Yo no soy tan fanática como para ofenderme, pero no creo que sea el sitio adecuado", ha comentado. "Este no es un lugar normal. Que no lo abran al público, ese es el quid de la cuestión".

"A mí Tangana me encanta, y la chica [Nathy Peluso] también", ha concluido.