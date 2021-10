Giner critica los PGE de "segunda división" para València e insta a Ribó a ser "más reivindicativo"

Giner ha denunciado en un comunicado que "frenan" el desarrollo de la ciudad, al igual que sucede con el nuevo eje pasante o el canal de acceso además de proyectos como el soterramiento de las vías de Serrería u otros, como la regeneración de playas o de mejora en la Albufera.

Para el portavoz de Cs, "València sale claramente perjudicada y agraviada en los presupuestos frente a comunidades autónomas, como Catalunya. Es responsabilidad de nuestros gobernantes que eso no suceda, pero ocurre porque no están sabiendo defender los intereses de València en el Congreso de los Diputados".

"No se entiende cómo el alcalde, Joan Ribó, y su concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, están discutiendo todo el día en las redes sobre las partidas presupuestarias. Estas cuestiones como mínimo las deberían hablar en privado", ha reclamado Giner, y ha trasladado a Compromís y PSPV que València "no debe ser su campo de batalla, no la debe utilizar como su moneda de cambio o como un muñeco que se tiran a la cara".

"Le recuerdo que están maltratando a la ciudad de València. Mientras no paran de buscar al culpable, València sigue sin las grandes infraestructuras que son necesarias", ha dicho y ha reclamado a Ribó ser "más reivindicativo" con el Gobierno central.

IGUALDAD

Para Giner, "València debe participar en los Presupuestos del Estado en condiciones de igualdad y no está siendo así", ha lamentado y ha recordado que "en el tema de Costas y Playas son los mismos proyectos de toda la vida que no se ejecutan y se vuelven a repetir año tras año".

Giner ha denunciado que en el caso de los accesos de tren a la ciudad de València "se encuentran hasta borrados en los presupuestos, como sucede con el túnel pasante que se queda sin fondos por el retraso en la redacción del estudio informativo que aún está en redacción, mientras el Canal de Acceso, Fase 3, y la remodelación de la Estación Joaquín Sorolla está en información pública la relación de bienes afectados y queremos conocer al detalle qué es lo incluido en la Sociedad Parque Central".

"Nosotros le hemos insistido continuamente al alcalde en que el proyecto prioritario debe ser el soterramiento de las vías de Serrería, que es lo más fácil de todo el proyecto ferroviario. Mientras esta infraestructura no esté hecha, no podemos pensar en acabar el jardín del Turia. Por lo tanto, este proyecto debe ser prioritario", ha reclamado el portavoz de la formación naranja.

Giner ha explicado, respecto a la movilidad, que "estamos con una Autoridad del Transporte Metropolitano (ATM) con 38 millones. Quiero recordar cuando conseguimos Cs los 10 millones y el alcalde dijo que eran migajas. Pues de esos 10, estamos ahora en 38 millones. Lo que el acalde es incapaz de incrementar es esa cantidad del Gobierno Central mientras Barcelona, Madrid o Canarias reciben más cantidad", ha criticado.

En esta línea, ha hecho hincapié en que, desde la oposición, Cs abrió "la partida presupuestaria con 10 millones por primera vez para el transporte metropolitano en la ciudad de València. Sin embargo, el alcalde es incapaz de aumentar las partidas presupuestarias para ese fin".