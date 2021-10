Ayuntamiento formaliza la compra del edificio de Correos e inicia el proceso de demolición para "equipamiento"

En declaraciones a los periodistas, Fernández-Pacheco ha indicado que la compra del edificio es uno de los "grandes objetivos que la ciudad y la corporación municipal se habían marcado" y ha anunciado la publicación del anuncio para la licitación de la redacción del proyecto de demolición que, de acuerdo a los plazos en los que viene trabajando la Gerencia Municipal de Urbanismo, podría llevarse a cabo a lo largo del primer semestre de 2022.

La compra y demolición del edificio supondrá, según ha remarcado, "poner fin a la situación de abandono" del inmueble desde que dejara de tener el uso tradicional como oficina principal de Correos.

"Es una situación que reiteradamente ha denunciado el Ayuntamiento y causa de muchos problemas para vecinos, comerciantes y la imagen de la ciudad, siendo como es esta zona una de las principales entradas al Casco Histórico y próxima a la principal vía comercial de la ciudad", ha recordado.

Con respecto al destino del solar resultante tras la demolición del inmueble, el alcalde ha señalado que el futuro de este espacio "será albergar un nuevo equipamiento, todo ello como parte de la estrategia municipal para incrementar y dinamizar la actividad del centro, además de mejorar la imagen urbana de esta zona".

En ese objetivo, además de la demolición, lo que el consistorio plantea para este espacio resultante es "reurbanizar la zona y alinear la parcela con los edificios colindantes", según ha adelantado.

"Nuestro compromiso es no especular con ese solar. El Ayuntamiento no ha venido a hacer caja con la compra del edificio de Correos", ha recalcado Fernández-Pacheco, quien ha reconocido no obstante que trabaja en varias propuestas para el desarrollo del futuro solar "con el objetivo de mejorar el centro de Almería".

Ha reiterado que es "partidario de ir paso a paso" y ha precisado que lo primero es la demolición, siguiendo con la reurbanización.

"El futuro será siempre, sí o sí, el de un equipamiento que aporte valor añadido, que ayude a los comerciantes, a vecinos, a los hosteleros, convertir, en definitiva, este espacio en una puerta maravillosa que una nuestra zona más comercial con la zona más patrimonial como es nuestro casco histórico", ha afirmado.

La edificación que adquiere el Ayuntamiento mediante este acuerdo de compra se encuentra ubicada entre las calles Padre Luque, Padre Alfonso Torres y Gómez Ulla.

El inmueble cuenta con una superficie de 806 metros cuadrados y una construida de 3.706 metros cuadrados, repartidos entre planta sótano y cinco plantas sobre rasante.

REDACCIÓN DEL PROYECTO DE DEMOLICIÓN

Como adelantaba precisamente el alcalde, desde hoy se encuentra anunciado en el portal de contratación, a través de la Gerencia Municipal de Urbanismo, la licitación del contrato menor de servicios de redacción de proyecto, dirección de obra y coordinación de seguridad y salud para la demolición del antiguo edificio de Correos.

Con un presupuesto base de licitación de 14.400 euros, IVA excluido, los interesados en la licitación podrán presentar oferta hasta el próximo 25 de octubre.

Al respecto, el alcalde ha explicado que la demolición "será una tarea complicada" ya que el edificio" no está exento, pegado a otras edificaciones, por lo que se tendrá que llevar a cabo de forma manual".

En cuanto a sus plazos, la concejala de Urbanismo e Infraestructuras, Ana Martínez Labella, ha apuntado que con la contratación de la redacción del proyecto "iniciamos un procedimiento que deberá continuar, aprobados los presupuestos, con la contratación de las obras de demolición y llevar a cabo esta, previsiblemente, a lo largo del primer semestre de 2022".