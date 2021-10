Vox critica los PGE, recuerda su rechazo al PMUS y acusa a Espadas de olvidar "las necesidades de Sevilla"

Así, y figurando además en los nuevos PGE 2,46 millones de euros más para la adecuación de la terminal del aeropuerto de San Pablo o 1,68 millones para mejoras en los muelles del puerto, pero no partidas para el demandado cierre del anillo de Cercanías o para prolongar hasta Jerez de la Frontera (Cádiz) la duplicación de la carretera N-IV, Peláez ha alertado de los diversos proyectos que "llevan años paralizados por los sucesivos gobiernos populares y socialistas".

En este sentido, después de que en mayo el pleno municipal aprobase el nuevo Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) con el apoyo del PSOE, Cs y una edil de Adelante, la abstención del PP y el voto contrario de tres ediles de Adelante y de Vox; Peláez ha asegurado que su grupo fue "el único que votó en contra" de dicho documento de planificación de la movilidad, que contempla de cara al futuro seguir con las líneas de metro pendientes y con el trazado completo del tranvía; así como implantar las largamente prometidas líneas de buses de tránsito rápido (BTR) y fomentar la movilidad eléctrica.

EL PAPEL DE ESPADAS

Según Peláez, Vox votó contra dicho documento de planificación, que recoge proyectos de diversas administraciones, bajo la premisa de que "el Gobierno (central) abandona las necesidades de Sevilla a cambio de comprar a Juan Espadas con su proyección política", en alusión al actual papel del alcalde como candidato socialista a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

Además, ha precisado que Vox no apoya renovar el Plan de Movilidad Urbana "hasta que no se sepan cuáles serán las necesidades reales de Sevilla una vez esté la red de metro completa" con la construcción de las tres líneas pendientes, -que necesitarán no pocos años-; "unas entradas y salidas dignas" a la ciudad y "una importante red de plazas de aparcamiento", extremo este último anunciado en varias ocasiones a lo largo de los años, sin la creación de nuevos estacionamientos.

"AL MARGEN DE LAS NECESIDADES"

"Mientras Espadas recibe responsabilidades mayores en su partido, la última la de director del Consejo Político Federal, Sevilla se queda atrás año tras año", ha aseverado opinando que Espadas "sólo acata órdenes de Pedro Sánchez sin importarle el crecimiento de Sevilla y vive al margen de las necesidades" de la ciudad.

A su entender, el primer edil "ha sido incapaz de aprovechar sus ascensos para que el Gobierno de España contribuya a paliar los dramáticos efectos de sus planes de restricciones", en referencia a las medidas de restricción al tráfico privado en el casco histórico y Triana.