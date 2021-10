El Caixaforum València supera l'equador de l'obra i desvetla la seua "radical sostenibilitat"

El Caixaforum de València, que s'està habilitant a l'Àgora de la Ciutat de les Arts i les Ciències, avança per a poder obrir les seues portes durant la primera quinzena del pròxim mes de juliol -actualment la construcció es troba al 55%- com un espai "espectacular", en el qual "no hi haurà competició" entre contingut i continent i que presenta una filosofia "radical cap a la sostenibilitat".

Així s'ha destacat en una visita per a mitjans a les obres en la qual han participat directora general adjunta de la Fundació "la Caixa", Elisa Durán, i l'arquitecte i director de l'estudi Cloud 9, Enric Ruiz-Geli. Ha assistit amb ells Álvaro Borrás, director de Caixaforum València.

Caixaforum València -que serà el nové d'aquest conjunt d'espais socioculturals de l'entitat- serà "el més espectacular i especial" en comptar amb "un espai únic que combina un continent, un contingut i un públic excepcionals", ha asseverat Durán.

En aquesta mateixa línia, l'arquitecte Enric Ruiz-Geli ha parlat de "somni complit" en poder desenvolupar aquest projecte dins de l'espai que va crear prèviament Santiago Calatrava i, fins i tot, ha fet l'ullet cinematogràfic al principi de la seua intervenció fent girar un xicotet tòtem, imitant als protagonistes d''Origen (Inception)' quan comproven si estan o no somiant.

"Serà un lloc on no hi haja límits entre edifici i intervenció artística. No hi haurà competició, sinó un producte de la intel·ligència col·lectiva. Coneixeu un museu així a Europa?", ha plantejat.

"Radical sostenibilitat"

Una altra característica ressaltada per Ruiz-Geli ha sigut la "radical sostenibilitat" del projecte i la seua vocació d'unir-se a la lluita contra el canvi climàtic. Sota aquesta premissa, l'obra incorpora una cridanera instal·lació artística en el sostre de l'Auditori amb la qual Frederic Amat denuncia la situació dels boscos. També albergarà un jardí vertical -que la seua patent pertany a una empresa alacantina-, que consumeix només un 6% d'aigua, enfront del 60% d'altres instal·lacions d'aquest tipus.

Igualment, empra materials constructius com el suro, el cartó, CLT -fusta laminada croada que alguns han anomenat "el formigó del futur"- o sòls d'aire a les sales d'exposicions per a fer l'experiència "més confortable".

La trobada amb la premsa ha permés comprovar el ritme de l'actuació. Ja s'ha culminat el tancament dels espais expositius i de les sales polivalents, així com el forjat i l'estructura de la plaça de l'interior de l'edifici Àgora.

També ha finalitzat la instal·lació de l'estructura de la planta superior del restaurant, s'han instal·lat les escales mecàniques que donen accés a la gran plaça Àgora i s'ha creat l'estructura de la graderia d'aquesta sort de plaça pública.

Actualment, els treballs se centren en les tasques de revestiment i embolcall del 'núvol', un espai polivalent que sobrevolarà les sales d'exposicions a la zona central i que per al seu primer any oferirà una programació educativa i familiar que s'estrenarà a València, han avançat.

A més, es treballa en les instal·lacions generals de climatització, electricitat, contraincendis i audiovisuals, la producció de mobiliari i el projecte de senyalística.

En aquests moments s'intueix el que serà l'edifici d'Administració i la Sala Vip -que estaran "connectats" amb la resta de l'espai per a reforçar la idea de "transparència"-, que comptaran amb un revestiment ideat per Toni Cumella, ceramista especialitzat a aplicar aquesta artesania a l'arquitectura.

Cal recordar que ja es va anunciar la instal·lació permanent de dues obres d'art en el futur centre a càrrec de les artistes valencianes Inma Femenía i Anna Talens. Femenía ha projectat per al centre una escultura intangible que reprodueix el fenomen òptic de l'arc de Sant Martí (Arc al cel), mentre que Talens proposa amb 'Palafit' una escultura que té com a referent l'arquitectura agrària pròpia dels ecosistemes aquàtics.

"Un miracle"

Enric Ruiz-Geli ha qualificat de "miracle" que el projecte es trobe en el nivell d'execució actual tenint en compte factors com la pandèmia o l'increment dels preus de les matèries primeres. Per això, ha afirmat que si alguna cosa destaca en aquest treball és l'"humanisme" i ha agraït la seua tasca als treballadors, als quals s'ha referit com a "herois".

Les obres a l'interior de l'Àgora per a alçar el Caixaforum es van iniciar al març de 2020 i, després d'una aturada de quatre setmanes durant les quals no es van permetre els treballs no essencials, es van reprendre a l'abril d'eixe mateix any.

La inversió de la Fundació "la Caixa" és de més de 19 milions d'euros, als quals se suma un pressupost anual d'uns 5 milions d'euros per al manteniment, el funcionament del centre i la programació.

Precisament, Elisa Durán ha comentat que l'oferta expositiva i d'activitats es donarà a conéixer al febrer o març de l'any que ve. Ha recalcat sobre aquest aspecte que durant l'any hi haurà més de 500 activitats -també nocturnes en diverses èpoques de l'any- i que la programació es desenvoluparà des del minut un.

Per a açò, l'edifici disposarà de sales d'exposicions, un auditori amb capacitat per a unes 300 persones, llibreria, restaurant i un espai familiar i educatiu, amb un total de 8.200 metres quadrats útils sobre 9.900 construïts.