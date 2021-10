Calvo dice que el Estado "no renuncia" al convenio de carreteras y recuerda que estos PGE "son una foto fija para 2022"

Así lo ha indicado en una rueda de prensa al ser preguntada por la ausencia del convenio en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2022.

"No es un convenio que en estos momentos esté listo y se haya incluido en los PGE, pero el hecho de que no esté incluido en unos presupuestos, que son una foto fija para 2022, no significa que desparezca la posibilidad de un convenio de carreteras", ha explicado.

Así, ha defendido que esto "no es una renuncia", sino "una foto de una realidad que proviene de una historia larga que no ha estado precisamente protagonizada por este Gobierno". "Hubo renuncias claras de inversión y de estas renuncias tenemos ahora una situación compleja", ha señalado sobre el anterior Gobierno de España.

Con todo, ha destacado que el Estado mantiene un contacto "permanente" con los consells insulares en este sentido.