PGE.-De la Torre aboga por analizar también fondos europeos y colaboración público-privada para hacer proyectos

De la Torre, tras ser cuestionado por el proyecto de PGE de 2022, ha incidido en que no los conoce "a fondo" pero "me da la impresión de que la partida más importante es en la línea Algeciras-Bobadilla, que tiene importancia para la provincia, pero no es tan definitiva como si hubiera habido esfuerzos inversores en la línea de la costa", aludiendo a que "hay que hacer los estudios previos que es donde queremos ayudar al Ministerio que se haga con rapidez".

"A parte de los presupuestos hay que analizar fondos europeos y habrá que analizar también la colaboración público-privada, que el Gobierno esté abierto a ello, porque hay muchos proyectos que pueden tener respuesta en Málaga en ese marco", ha concluido.