El 60% de la marihuana consumida pels joves a la Comunitat Valenciana conté fongs, segons un estudi

Així es desprèn de les conclusions de l'estudi realitzat per l'ONG valenciana Controla Club, en col·laboració amb la Conselleria de Sanitat Universal, en el marc de les diferents accions de caràcter pilot d'informació i conscienciació sobre el consum de cànnabis dirigides a joves potencialment consumidors, d'entre 13 i 25 anys.

L'estudi s'ha portat cap als espais de València, Alacant i Castelló on se solen reunir els joves per a realitzar aquests consums: zones d'oci, places, parcs, skate-park i voltants de centres educatius i de formació, segons ha explicat l'organització en un comunicat.

Durant aquestes intervencions, desenvolupades per mediadors de l'ONG, s'han utilitzat microscopis LED de 60 augments que han permès observar la presència de substàncies potencialment nocives i evidenciar que més de la meitat de la marihuana analitzada, entorn d'un 60%, contenia fongs (botryitis).

Precisament, part del treball de les mediadores i els mediadors de l'ONG ha sigut informar als possibles consumidors sobre els riscos afegits relacionats amb les substàncies adulterants i/o contaminants que es poden trobar amb freqüència a l'haixix, com el cautxú, el plàstic, la goma, la parafina i, fins i tot, restes fecals.

CONSUM DE CÀNNABIS

L'estudi posa de manifest que el 63,42% de la població de risc juvenil enquestada afirma que ha consumit en algun moment de la seua vida cànnabis; un alt impacte si es compara amb les dades de prevalença sobre consum del Pla Nacional sobre Drogues que indica que el 37,5% del total de la població espanyola de 15 a 64 anys ha consumit en algun moment cànnabis.

Pel que fa a la freqüència del consum, l'estudi revela que el 34,93% dels joves que han participat en la mostra ha consumit haixix durant els últims 30 dies, que l'edat mitjana d'inici del consum se situa en els 14,85 anys i que el 6,8% fuma diàriament entre 1 i 3 porros de mitjana.

Sobre la normalització dels consums, de les respostes obtingudes a les enquestes realitzades s'extrau que aquest es relaciona directament amb la baixa percepció dels perills i riscos associats al consum del cànnabis, que en una escala d'1 a 10, on 1 és gens perillós i 10 és molt perillós, rep una puntuació de 6,29.

Una dada que ho situa a l'últim lloc de les deu drogues que s'han avaluat en aquest estudi, fins i tot per darrere del consum del tabac i de l'alcohol.

Els resultats de l'estudi destaquen que l'increment progressiu del consum de la marihuana que desplaça al de l'haixix, ja que, en aquests moments, el 50,7% dels enquestats asseguren que consumeixen exclusivament marihuana, el 5,3% exclusivament haixix i el 43,8% consumeixen indistintament les dos substàncies.

LIPOTÍMIES, ARÍTMIES I ANSIETAT

L'estudi també recopila informació sobre les conseqüències negatives dels consums que la joventut valenciana reconeix haver patit.

Les més greus són les lipotímies i baixades de tensió, per al 19,03% de les persones enquestades, seguit de les crisis d'ansietat, per a un 17%, les arítmies i taquicàrdies, per a un 13,3, i els trastorns del somni per al 12,4%.

Sobre el consum de cànnabis analitzat a les tres capitals de província, l'estudi conclou que València se situa al capdavant, ja que un 72,19% dels joves potencialment consumidors que han sigut enquestats assegura que ho ha provat alguna vegada i un 47,34% assenyala que ha consumit cànnabis en els últims 30 dies.

Li segueix Castelló, on un 66,67% indica que ho ha provat alguna vegada i un 31,74% reconeix que ha fumat algun o diversos porros en els últims 30 dies.

Finalment, el 49,23% dels joves alacantins preguntats ha respost que ho ha provat alguna vegada i el 17,69% que ha consumit cànnabis en els últims 30 dies.

DEU EUROS SETMANALS EN MARIHUANA

Pel que fa al pressupost destinat a la compra d'haixix i marihuana, el 53,6% de les persones enquestades assenyala que es gasten fins a deu euros setmanals i un 33% entre 15 i 25 euros a la setmana.

Els castellonencs són els que més pressupost destinen amb una mitjana de 13 euros setmanals, li segueixen els valencians amb una despesa de 10,9 euros i els alacantins amb una mitjana de 7,5 euros.

Les dades de l'estudi s'han obtingut a través d'un sondeig que compta amb una mostra de més de 500 persones potencialment consumidores de cànnabis d'entre 13 i 25 anys, i ha sigut realitzat en diferents places, parcs, skate-park i voltants de centres educatius i de formació de les tres capitals de província.